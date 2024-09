Las duras palabras de Sergio Peris-Mencheta sobre su enfermedad: "Me he enfrentado a la vida"

Sergio Peris-Mencheta ha dado un paso importante: compartir los detalles de su enfermedad. Hace un tiempo le diagnosticaron leucemia y ha tenido que estar ingresado en un hospital de Estados Unidos. Se ha sometido a un trasplante y parece que el tratamiento ha funcionado, pero el artista no quiere perder el norte y es consciente de que el cáncer es una carrera de fondo. En su última intervención publica ha dado unas declaraciones muy duras, pero que ayudan a comprender el proceso que ha atravesado.

Sergio Peris-Mencheta saltó a la fama gracias a algunos proyectos como Al salir de clase, una mítica serie adolescente que marcó la carrera de muchos intérpretes. Es un rostro muy querido dentro de la profesión, por eso todo lo que le ha pasado hasta la fecha ha tenido tanta repercusión. Sus últimas palabras han emocionado a su querido público.

Sergio Peris-Mencheta en California. (Foto: Gtres)

Exactamente ha dicho: «Me gusta decir que me he enfrentado más que nunca a la vida, pero también que me he enfrentado más que nunca a la muerte. Aun así, todo esto me ha ayudado a darle a la vida el valor que merece». Hay que destacar que Sergio no ha estado solo durante su lucha contra el cáncer. Su mujer no se ha separado de él y también ha recibido el apoyo de sus compañeros. Algunas estrellas de la talla de Miguel Ángel Muñoz se han preocupado por él e incluso se han desplazado hasta Estados Unidos para visitarle.

La valentía de Sergio Peris-Mencheta

Sergio Peris-Mencheta no ha dejado de trabajar en ningún momento. Durante su enfermedad se centró en sacar adelante una obra de teatro. Según cuenta, este proyecto le ayudó a tener la mente entretenida. Nunca da entrevistas para hablar de su vida privada, pero ha mantenido una charla radiofónica con Jaime Cantizano en Por Fin (programa de Onda Cero) y ha aprovechado para explicar cómo se encuentra.

«Estoy bien ahora mismo. Cuando digo ahora mismo es así porque esto es un momento a momento. De repente te encuentras bien y de repente hecho polvo», ha comentado con la naturalidad que siempre le ha caracterizado. Después ha hecho un matiz que era importante para él: «Cada vez que concedo una entrevista para hablar de arte, teatro o cultura me activo. Incluso hablar de la vida en sí».

Sergio Peris-Mencheta en una presentación. (Foto. Gtres)

Sergio ha sido muy valiente, primero por compartir una enfermedad tan dura con tantísimas personas y después por no frenar su trayectoria. Ha continuado trabajando porque para él crear no es una opción, es una necesidad.

«Yo no he parado de jugar desde que nací. Dicen que es la profesión del niño y yo lo sigo sintiendo» , ha comentado con una gran ilusión.

El nuevo proyecto del artista

Sergio Peris-Mencheta en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

El actor y productor está detrás de 14.4, una composición teatral en la que ha invertido muchos esfuerzos. Es un proyecto especial para él porque le ha servido para tener la mente ocupada durante su lucha contra el cáncer.

«Ha sido difícil, hay muchas cosas que no he podido hacer y que necesito para poder montar un espectáculo», le ha explicado a Jaime Cantizano. Afortunadamente ha contado con el apoyo de Marta Solaz, la madre de sus hijos. Ella también se dedica al entretenimiento y ha colaborado con él para que todo estuviera en orden.