Todo sobre Marta Solaz, el mayor apoyo de Sergio Peris-Mencheta en su lucha contra el cáncer

Lamentablemente, en las últimas horas se está hablando mucho de Sergio Peris-Mencheta por un triste motivo: padece cáncer y está luchando con uñas y dientes contra la enfermedad. En todo esto solo hay una cosa positiva: no está solo, por suerte cuenta con el apoyo de Marta Solaz, con quien tiene dos hijos en común. Ella también es actriz y siempre ha intentado estar lejos de la crónica social, pero es una profesional muy destacada y cada vez se saben más cosas sobre ella.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta cómo se ha situado en el centro de la noticia. El pasado lunes 22 de febrero, Sergio comunicó en sus redes sociales que iba a iniciar un tratamiento quimioterapéutico. Por desgracia eso no es todo. Está a la espera de un trasplante de médula, pues los médicos le han detectado un tumor. Fue en ese momento cuando el foco fue a parar a Marta Solaz, madre de sus hijos Río y Olmo.

La importancia de ‘Al salir de clase’ en la vida de Marta Solaz

Sergio Peris-Menchet posando / Instagram

Al salir de clase es una serie que cambió a Sergio Peris-Mencheta, pero también a Marta. Se conocieron durante el rodaje de esta mítica producción adolescente y desde entonces no se han separado. Interpretaban a Dani Daroca y Violeta Rivelles y no tardaron en llamar la atención del público, pero ¿qué pasó detrás de las cámaras para que hoy en día estén tan enamorados? La pareja compartía muchas escenas y desde el primer momento hubo un vínculo especial.

Marta Solaz tiene una brillante trayectoria

Marta Solaz no solo ha brillado en Al salir de clase, también ha participado en series tan famosas como Siete vidas, El comisario y Hospital central. Pero, ¿cómo empezó su andadura profesional? Nació en Barcelona y siendo solo una niña se dio cuenta de que había nacido para entretener a los espectadores. Afortunadamente contó con el apoyo de su entorno y enseguida se puso manos a la obra. Cuenta con una formación estupenda que respalda su legado profesional y siempre ha estado muy bien acompañada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Peris-Mencheta (@perismencheta)

Marta ha hecho con su pareja lo mismo que él hizo con ella: apoyarle y darle todo el amor del mundo. Así queda reflejado en el mensaje que Peris-Mencheta ha compartido en sus redes sociales. “Si profesionalmente lo he hecho bien, en mi reino personal, la vida siempre me ha recompensado solo con la mejor compañía. Comenzando con nuestro equipo Marta, Río, Olmo, Senda (nuestro perro) y conmigo. Las aventuras, los cambios de vida, los viajes, los proyectos en común. QUÉ EQUIPO… 19 años y medio después, sigo perdidamente enamorado de Marta, que cada día me hace sentir querido y amado”, ha escrito concretamente.

Marta Solaz se casó en su tierra natal

Marta y Sergio han intentado guardar las distancias con la crónica del corazón, pero ahora su pasado está encima de la mesa. Tal y como han contado en Telecinco, después de estar 13 años saliendo decidieron darse el ‘sí, quiero’, pero de una forma especial. Se casaron en una playa situada en la localidad barcelonesa de Montgat, tierra natal de la artista. Fue emotiva, privada y tuvo muchos detalles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Peris-Mencheta (@perismencheta)

Hace unos meses, Sergio demostró lo enamorado que estaba al publicad: “19 años cumpliendo sueños juntos”. Lanzó este mensaje justo el día de su aniversario. Sus palabras demuestran que, afortunadamente, tiene una gran compañera para enfrentarse al cáncer.