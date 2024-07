Las palabras de Miguel Ángel Muñoz a Sergio Peris-Mencheta tras su encuentro en Los Ángeles

Miguel Ángel Muñoz y Sergio Peris-Mencheta han tenido un encuentro en Los Ángeles, ciudad donde el actor de Al salir de clase está luchando contra el cáncer. Muñoz se ha desplazado hasta allí para celebrar su cumpleaños, pues considera que no hay mejor forma de hacerlo. Disfruta de una relación muy estrecha con Sergio y debido a la distancia no se ven mucho, por eso cualquier excusa es buena para recuperar el tiempo perdido.

A través de las palabras que Miguel Ángel Muñoz le ha dedicado a su compañero de profesión se puede intuir en qué punto se encuentra la enfermedad de Sergio. El artista está haciendo algo muy importante: compartir algunos datos sobre su batalla médica, gesto que sirve de fuente de esperanza para algunos pacientes que lamentablemente están pasando por lo mismo.

«Y de repente el 4 de julio el mejor regalo de cumpleaños me lo hizo el titán de Sergio Peris-Mencheta,al que fui a visitar al hospital City of Hope en Los Ángeles, donde lleva luchando contra la leucemia un montón de meses», ha escrito Miguel Ángel en su cuenta oficial de Instagram. El protagonista de UPA Dance ha puesto en valor la valentía que ha demostrado Sergio durante la última etapa de su vida. Hay que recordar que no está solo, su mujer no se separa de él y está siendo uno de sus grandes apoyos.

El mensaje de Miguel Ángel Muñoz

Después de tener un bonito encuentro con su amigo, Miguel Ángel se ha lanzado a las redes y ha demostrado que dentro de él hay un gran escritor. Ha dado la última hora de Sergio, quien afrontando su enfermedad con mucha naturalidad. Tanto es así que se comunica con sus seguidores periódicamente para que nadie tenga dudas sobre su estado de salud.

Miguel Ángel Muñoz, en un evento. (Foto: Gtres)

«Cuando yo llegué, quedaban pocos días para que pudiera tocar tres veces la campana, que significaría que el trasplante había funcionado y ya podía irse a casa con su familia a seguir cuidándose y disfrutar de esta nueva vida que comienza a partir de ahora», ha comentado Muñoz.

Peris-Mencheta está recorriendo este largo camino de la mano de su mujer, Marta Solaz. Miguel Ángel Muñoz ha subrayado que ella también es una persona estupenda y que su papel está siendo fundamental durante la recuperación del actor. «Es tan extraordinaria como él y ha sido la otra encargada de trasplantar energía, confianza, generosidad y sobre todo, AMOR».

Sergio Peris-Mencheta sigue adelante con sus compromisos

Sergio Peris-Mencheta, en California. (Foto: Gtres)

Sergio Peris-Mencheta es un artista comprometido, por eso no ha cancelado sus proyecto y sigue adelante con su hoja de ruta. Su nueva ilusión profesional es dirigir una obra de teatro llamada 14.4 que se puede ver en Matadero, un centro situado en Madrid.

Miguel Ángel ha aplaudido la capacidad que tiene su compañero para seguir adelante con su carrera, a pesar de estar atravesando una situación médica muy compleja. «Sergio es así. Me lleva sorprendiendo muchos años por sus grandes capacidades, pero aquí ya se ha pasado el juego con 7 expansiones».

Para terminar su mensaje, ha añadido: «Tocó la campana, se fue a su casa, terminó de dirigir #14.4 y yo pude asistir ya en Madrid al estreno. Pude disfrutar de este regalazo de cumpleaños en forma de obra de teatro». Muñoz se alegra de haber celebrado un día tan importante para él acompañado de una persona que le recuerda a cada momento lo importante que es no rendirse nunca.