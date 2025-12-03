El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha rechazado este miércoles cualquier intervención militar en Venezuela, justo cuando el presidente Donald Trump anuncia ataques terrestres «muy pronto» contra el régimen de Nicolás Maduro. «Tenemos una posición constante con Venezuela: la crisis de Venezuela se tiene que resolver por medios pacíficos. Una solución democrática y ante todo dialogada y genuinamente venezolana», ha declarado a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

Mientras el Ejército estadounidense despliega sus efectivos en el Caribe y Trump eleva el tono de sus amenazas contra el dictador venezolano, el Ejecutivo socialista que lidera Pedro Sánchez ha optado por mantener su línea de diálogo con el chavismo. Albares ha sido tajante: «No van a encontrar nunca a España atizando ningún fuego con respecto a un país hermano latinoamericano, sea cual sea».

El ministro ha seguido «muy de cerca» la evolución de los acontecimientos en Venezuela y ha evitado pronunciarse sobre si los aliados de la OTAN respaldarían a Washington en una posible intervención. Su respuesta ha sido escueta: Venezuela «no está dentro de la órbita de la OTAN, ni de las acciones de la OTAN».

Albares ha revelado que España mantiene contacto tanto con el Gobierno de Nicolás Maduro como con la oposición para buscar una salida «pacífica» a la crisis, a la vez que «respetuosa con el Derecho Internacional». El ministro ha defendido la «paz, democracia y justicia social» en Venezuela, aunque sin concretar medidas específicas ni plazos.

Trump anuncia ataques «por tierra»

Este martes, Donald Trump elevó significativamente el tono de las amenazas contra Maduro al asegurar que «muy pronto» comenzarían los ataques estadounidenses contra objetivos dentro de Venezuela. «Vamos a empezar a realizar esos ataques también por tierra. Es mucho más fácil, conocemos las rutas que toman y lo sabemos todo sobre ellos», declaró durante una reunión de seguridad de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

La postura del Gobierno español vuelve a evidenciar las diferencias con la nueva Administración Trump en política exterior, especialmente en lo que respecta a Latinoamérica. Mientras Washington opta por la presión militar, La Moncloa apuesta por mantener abiertos los canales diplomáticos con el régimen chavista.