El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha lanzado este martes una advertencia a los narcotraficantes que operan en aguas del Caribe y el Pacífico oriental: «Apenas hemos comenzado». Sus declaraciones llegan después de que el Pentágono confirmara 82 víctimas mortales en 21 operaciones militares contra embarcaciones acusadas de transportar drogas hacia territorio estadounidense.

«Apenas hemos comenzado a atacar narcolanchas y a dejar a los narcoterroristas en el fondo del océano», ha declarado Hegseth en una comparecencia del gabinete de Donald Trump ante los medios de comunicación. «Nos estamos poniendo manos a la obra», ha advertido el responsable de Defensa, dejando claro que la ofensiva militar continuará con mayor intensidad.

Las declaraciones del jefe del Pentágono se producen un día después de que la Casa Blanca confirmara y defendiera un segundo ataque contra los supervivientes de un primer bombardeo a una embarcación con once tripulantes. La polémica decisión fue tomada por el almirante Frank Bradley, quien cuenta con el respaldo «al cien por cien» de Hegseth.

El secretario de Defensa ha revelado que presenció el primer ataque «en vivo», aunque reconoció que no permaneció durante toda la operación, que se prolongó «una hora o dos horas», alegando tener «mucho que hacer». Según su versión, se enteró de la decisión de ejecutar el segundo ataque «un par de horas después», pero ha defendido sin fisuras la actuación militar: «El almirante Bradley tomó la decisión correcta de hundir el barco y eliminar la amenaza».

Hegseth ha justificado la imposibilidad de verificar si había supervivientes tras el primer bombardeo apelando a las condiciones del ataque. «No vi personalmente a los sobrevivientes, pero la cosa estaba en llamas. Explotó y salió humo. No se puede ver nada de lo que se grabó digitalmente. Esto se llama la niebla de guerra», ha argumentado el responsable del Pentágono.

El secretario de Defensa ha puesto en valor el respaldo que el presidente Trump ofrece a los mandos militares para ejecutar estas operaciones. «El presidente Trump ha empoderado a los comandantes para que hagan lo necesario, que son cosas oscuras y difíciles en la oscuridad de la noche en nombre del pueblo estadounidense», ha destacado Hegseth, quien acompañaba al mandatario durante la reunión del gabinete.

El propio presidente estadounidense ha mostrado su total respaldo a estas operaciones militares con declaraciones igual de contundentes. Trump ha destacado que están «eliminando a esos hijos de perra», en clara referencia a los narcotraficantes, y ha advertido de que «cualquiera» que produzca o venda drogas destinadas a Estados Unidos «está sujeto a ataque».

La Administración Trump mantiene así su línea dura contra el narcotráfico, con una estrategia militar que ha desatado controversia pero que cuenta con el respaldo explícito del Ejecutivo estadounidense. «Los apoyamos y detendremos el envenenamiento del pueblo estadounidense», ha prometido Hegseth, dejando claro que las operaciones navales contra presuntos narcotraficantes no solo continuarán, sino que se intensificarán en las próximas semanas.