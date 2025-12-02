Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha avisado de que los ataques contra los cárteles del narcotráfico en Venezuela por tierra empezarán «muy pronto». El líder estadounidense ha avanzado que, tras los ataques contra narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico frente a las costas de Venezuela, el siguiente paso será la ofensiva terrestre, que es inminente, según ha informado durante la reunión de su Gabinete en la Casa Blanca este martes.

«En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos donde viven. Y vamos a empezar con eso también muy pronto. Acabaremos con esos hijos de perra», ha dicho Trump. El republicano se ha expresado así después de que el pasado sábado declarara el espacio aéreo de Venezuela «cerrado en su totalidad» y alertara a las aerolíneas civiles de los riesgos de sobrevolar y operar en el país caribeño.

Trump no sólo se ha quedado en Venezuela durante la última reunión de su Gabinete este año y también ha extendido el aviso a cualquier país que produzca y trafique con drogas hacia Estados Unidos. En espacial, el líder republicano ha sugerido que Colombia también podría ser incluida en su operación contra el narcotráfico.

«He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación. Y luego nos vendes cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente sólo Venezuela», ha asegurado Trump. El presidente estadounidense ha precisado que «Venezuela ha sido peor que la mayoría», aunque hay más países que envían «a sus narcotraficantes» a Estados Unidos.

La Casa Blanca, a través de Kingsley Wilson, portavoz del Pentágono, también ha asegurado que tiene «una respuesta planificada y lista» en caso de que Nicolás Maduro, dictador de Venezuela, intente abandonar el país, siempre en el contexto de «erradicar» el narcotráfico. «Estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguramos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelemos», ha asegurado Wilson. «Esta es una misión crucial para proteger al país, y nos enorgullece formar parte de ella», ha asegurado el portavoz del Pentágono.

La operación Lanza del Sur, como se ha denominado a los ataques de Estados Unidos contra narcolanchas procedentes de Venezuela, ha destruido al menos 21 embarcaciones en el Caribe y Pacífico desde que empezaron el pasado 2 de septiembre. Al menos 82 supuestos narcotraficantes han muerto en estos ataques, según ha informado la Administración Trump.

El despliegue militar de Trump, que el pasado 16 de noviembre plantó en el Caribe el USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ha aumentado la presión sobre Nicolás Maduro. El presidente estadounidense ha acusado al dictador venezolano de ser el líder del Cártel de los Soles, el supuesto grupo de narcotraficantes que Washington ha designado organización terrorista, y que estaría dirigido por miembros del Ejército de Venezuela.

El presidente estadounidense ha insistido una vez más ante los periodistas durante la reunión de su Gabinete en la completa legalidad de los ataques frente a las costas venezolanas. Trump ha defendido que esta ofensiva contra el narcotráfico ha salvado «miles de vidas» estadounidenses.