El subconsciente ha traicionado al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López: «El Gobierno garantizaría el poder adquisitivo de los sindicatos». El político socialista rápidamente se ha corregido a sí mismo y ha asegurado que se refería a la subida salarial para los funcionarios públicos. El lapsus ha ocurrido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

El también líder de los socialistas de la Comunidad de Madrid ha puesto el acento en su intervención en que la semana pasada se alcanzó un «acuerdo importante con las principales centrales sindicales» para mejorar los sueldos hasta el 2032. El objetivo, según López, era «revertir los recortes de la anterior administración». Algo que no habían hecho pese a llevar siete años al frente de la administración central.

«Este Gobierno garantizaría el poder adquisitivo de los sindicatos», ha manifestado, para, posteriormente, indicar que era un lapsus y que, realmente, quería aludir a «los funcionarios» y que el acuerdo se haya cerrado «con los sindicatos».

Todo ello, apenas un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera visitado la sede del PSOE con el líder de uno de los sindicatos mayoritarios, Pepe Álvarez, de UGT, para recordar los 100 años de la muerte del fundador de ambas formaciones, Pablo Iglesias Posse.

Oferta pública de empleo para Cataluña

López ha subrayado que se ha producido un «cumplimiento del acuerdo alcanzado con Junts». El ministro se ha expresado en la misma línea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado en las dos entrevistas realizadas este martes que se aprobaría un real decreto ley para tratar de reencauzar la relación con los independentistas.

La medida, consensuada en el seno del Consejo de Ministros, devuelve «a la Generalitat la oferta pública de empleo y los habilitados nacionales». López ha reincidido en que son «reivindicaciones de Junts» que se han producido «en todo momento», incluso en sede parlamentaria.

«Uno de los incumplimientos» a los que hacía alusión Sánchez en sus entrevistas de este martes «era este», como ha aclarado el ministro de Transformación Digital.

«Se da cumplimiento a ese compromiso que consiste en devolver a la Generalitat una competencia que ya tenía en el 2013», ha detallado, para ahondar en que el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP «quitó esa competencia a la Generalitat». Sin embargo, el Ejecutivo socialista ha estado durante siete años al frente del Ejecutivo manteniendo esta misma medida.

A ojos de López, los habilitados se tratan de una «figura esencial» porque «hay 8.100 municipios» en los que los «funcionarios se necesitan, pero están vacantes». Una situación que el socialista describe como «problema histórico». «Acabamos de convocar 1.000 plazas extraordinarias para cubrir esa demanda», ha puntualizado.

En opinión del secretario general del PSOE madrileño, «devolver esa competencia a Cataluña debe tener un efecto positivo». «Gran parte de la culpa de que las plazas no se cubran hoy, parte de las plazas es que no sabe en qué punto de España va a acabar», ha diagnosticado.

Por todo ello, López ha defendido la importancia de que esta competencia «vuelva a depender de las comunidades autónomas» que permite «acercar la administración al territorio» y evitar la «incertidumbre» en este aspecto.