El PSOE de Madrid de Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, ha exigido ahora a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, que prohíba las saunas-prostíbulo como las del padre de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo ello después de haber maniobrado para utilizar esta información contra el jefe del Ejecutivo cuando se presentó por segunda vez a las primarias de la formación.

Los socialistas madrileños han presentado una proposición no de ley ante la Asamblea de Madrid en la que han pedido al Ejecutivo de la comunidad que ponga en marcha una «persecución» contra los «clubs de alterne y prostíbulos que, en la mayor parte de los casos, operan bajo licencias vinculadas a la hostelería».

Es decir, el PSOE de Madrid propone ir ahora contra negocios como los que operaba Sabiniano Gómez, progenitor de Begoña, durante varios años. En la capital de España, el suegro de Pedro Sánchez mantuvo activos unos prostíbulos que tenían licencia de «sauna con servicio de bar».

Tanto es así que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la licencia de instalación que el Ayuntamiento de Madrid concedió a Sabiniano y a su hermano Conrado Gómez para instalar un establecimiento supuestamente de «sauna con bar» en el Paseo de la Castellana 180. Un tribunal de cinco jueces tumbó unánimemente la licencia de instalación después de comprobar que pretendían engañar al consistorio.

La sentencia del TSJM reveló que los Gómez Serrano habían solicitado licencia para una «sauna con servicio de bar». Sin embargo, la realidad que mostraban los planos era que había cinco cabinas de masaje como actividad principal, aunque en la práctica se realizaban servicios de prostitución.

Esta diferenciación técnica evidenció la estratagema utilizada para sortear la normativa municipal y obtener una licencia que, en la práctica, permitía el funcionamiento de un prostíbulo bajo la cobertura legal de una sauna.

Óscar López conocía esta información y maniobró contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, usando las saunas-prostíbulo de su suegro cuando el actual secretario general de los socialistas era candidato a las primarias para liderar el partido, en 2017.

Y es que, en aquel momento, el actual ministro de Transformación Digital secundaba la candidatura de Patxi López, que había sido recientemente lehendakari durante tres años en el País Vasco, y que se presentó a las primarias contra la ex presidenta andaluza Susana Díaz y frente a Sánchez.

Una ley contra saunas-prostíbulo

Ahora, la formación que Óscar López dirige en la comunidad exige a Ayuso «luchar contra proxenetas, beneficiarios y clientes». Para ello, propone incluso «sanciones» que puedan «disuadir a los consumidores de prostitución, así como a impedir el establecimiento de prostíbulos en locales y pisos».

También solicita que el Ejecutivo autonómico inste «al Gobierno de España» de Pedro Sánchez, del mismo partido que Óscar López, a que apruebe una «Ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la prostitución».

A su vez, los socialistas de Madrid proponen la aprobación de «un plan integral» con «el suficiente presupuesto» para impulsar y reforzar «las medidas necesarias para el desarrollo de una estructura de apoyo interdisciplinar destinada a las personas en situación de prostitución y víctimas de trata con fines de explotación sexual». Además, pretenden generar una «conciencia social contraria al consumo de prostitución y a la imagen vejatoria de las mujeres».

Por su parte, el partido que encabeza Óscar López exige la creación de una renta social solo para mujeres prostituidas y pretende fomentar su «inserción sociolaboral» con programas de formación y acuerdos con empresas. Además, se llama «proporcionar asistencia» a las mujeres que estén en esa situación. En esa misma línea, los socialistas pretenden «facilitar recursos habitacionales» dando «ayudas directas al alquiler» que sólo se obtengan si se ha sido mujer prostituida.

En esa línea, el PSOE madrileño propone dar un tratamiento especial a las mujeres trans con una «protección específica» para ellas cuando estén «en situación de prostitución».

Otra de las líneas que quiere apoyar es la prevención y sensibilización para sentar «las bases para la desaparición de la prostitución y de la explotación sexual». Para lograrlo, consideran que la mejor manera es un programa que «desincentive la demanda de sexo de pago y genere una conciencia social de rechazo hacia esa forma de violencia machista».

De esa manera, también insta a introducir en la educación un programa educativo para fomentar «relaciones igualitarias» y que «desaliente el acceso a la pornografía».

Otra de las medidas concretas que López ha exigido a Ayuso es la «realización de un estudio sobre la prostitución y trata con fines de explotación sexual en la Comunidad de Madrid». También la «aprobación de una nueva Estrategia Madrileña Contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual dotada de presupuesto suficiente».