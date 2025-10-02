CCOO y UGT, que nunca se han manifestado contra Sánchez, llaman a hacerlo el sábado contra Netanyahu

Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han llamado a través de sendos comunicados a una «participación masiva» en las protestas convocadas para el jueves 2 de octubre y el sábado 4 de octubre contra Israel. Ni UGT ni CCOO se han manifestado nunca contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les riega con crecientes subvenciones, pero sí contra Benjamin Netanyahu, tras el «asalto» israelí a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla.

CCOO, en un comunicado emitido este jueves, ha condenado lo que ellos denominan «bloqueo militar ilegal» impuesto por Netanyahu a la flotilla. Asimismo, el sindicato exige a las autoridades españolas e internacionales «la máxima implicación» para proteger a los ciudadanos que se encuentran en estas embarcaciones «ante la manifiesta violación del derecho internacional que lleva a cabo Israel con estas detenciones».

UGT, por su parte, ha emitido otra misiva en la que incide en que la Global Sumud Flotilla en la que se han embarcado Ada Colau o Greta Thunberg, entre otros, forma parte de una «iniciativa civil y pacífica». Asimismo, muestran su «apoyo, respeto y admiración» a la tripulación, y señalan al Gobierno de Israel por la «destrucción total a la que está sometiendo al Estado».

Las dos organizaciones llaman, por tanto, a los ciudadanos españoles a acudir a las manifestaciones contra Israel en diferentes puntos de España. Asimismo, tanto CCOO como UGT han convocado una manifestación para el 15 de octubre, con paros parciales en centros de trabajo de toda España, «como muestra de apoyo al pueblo palestino» y «por el fin del genocidio perpetrado por el Estado de Israel en la franja de Gaza».

La denuncia de un «nuevo ataque israelí a activistas» es el motivo que justifican los sindicatos, que a su vez explican que la labor de la Global Sumud Flotilla es «paliar el sufrimiento en Gaza» y denunciar «la colonización israelí sobre los territorios y las aguas palestinas».

Comisiones Obreras ha destacado que «no faltará a la cita con los Derechos Humanos, con la protección de la población palestina y de todos los y las activistas», mientras que UGT ha señalado directamente a Netanyahu por «ocultar el genocidio», apoyándose en «el asesinato de periodistas en Gaza».

UGT y CCOO, con Sánchez

Los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez, tanto en el ámbito político –Santos Cerdán y José Luis Ábalos– como en el personal –su mujer, Begoña Gómez, y su hermano–, no han provocado el aliento a manifestaciones por parte de UGT y CCOO, que tampoco han querido intervenir con gestiones como la de los incendios que han dejado sin casa a miles de españoles.

Tanto UGT como CCOO, los dos principales sindicatos a nivel nacional, se han distinguido como aliados del Gobierno presidido por Sánchez en coalición con una formación ultraizquierdista como Sumar. El pasado mes de febrero, ambas organizaciones se manifestaron contra la «insolidaria» derecha formada por PP y Vox, a los que doblan en riqueza acumulada, en gran medida por las crecientes y millonarias subvenciones gubernamentales que apuntalan las cuentas y que les permite acumular, entre ambos sindicatos, un patrimonio de más de 140 millones de euros.