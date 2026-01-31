El pueblo de Teruel donde Teresa Ribera es persona ‘non grata’: «Vino a traernos el oro y el moro, pero sólo trajo el moro»

La comarca de Andorra, en Teruel, es hoy el símbolo del fracaso de las políticas verdes del Gobierno. Donde hace apenas cuatro años funcionaba una central térmica que representaba el 60% del PIB local, ahora sólo quedan ruinas, paro y el recuerdo amargo de las promesas incumplidas de la ex ministra socialista Teresa Ribera.

«Aquí estuvo la ministra Ribera cuando iban a cerrar la central. Vino a decir que nos iban a traer el oro y el moro, empresas… Pero el oro no, el moro sí», relata con ironía un vecino de Andorra a OKDIARIO. La visita de la entonces vicepresidenta tercera sólo sirvió para hacerse la foto del cierre: «Es lo único que hizo. Prometió mucho trabajo. ¿Y el trabajo? Aquí no ha habido nada».

La central térmica de Andorra, gestionada por Endesa, cerró definitivamente sus puertas el 30 de junio de 2020, marcando el fin de cuatro décadas de actividad minera en la zona. El desmantelamiento de sus estructuras, incluyendo la voladura de sus tres torres, comenzó en mayo de 2022 para dar paso a futuros proyectos de energía renovable que nunca llegaron.

La «transición justa» que nunca fue

«Desde que nos cerraron la central prometieron una transición justa, que ni es justa ni es injusta. Simplemente vinieron a hacerse la foto para destruir y luego prometer miles y miles de empleos. Y aquí no ha venido ninguno, más que sacrificio», denuncia otro habitante.

El resultado: «Sacrificio de nuestras tierras, porque encima nos están poniendo miles de placas solares. Ahí sí que han cumplido: miles de placas solares que generan cero empleos».

Aragón es uno de los principales protagonistas de la España vaciada. Las carreteras están «destrozadas», la gente «tiene miedo de coger el tren» y los pueblos se quedan sin habitantes. «Está súper abandonado. De los dos partidos grandes nos han abandonado», lamentan los vecinos.

«Desde que nos quitaron la central térmica, la gente se marcha a otros pueblos a trabajar. Aquí nos han dejado abandonados», explica un vecino de 61 años en paro que sobrevive con una ayuda de 400 euros: «¿Qué hago?».

La indignación por la inmigración irregular

La legalización de 500.000 inmigrantes anunciada por Sánchez indigna a una población que ve cómo se les niegan oportunidades: «Mi padre fue inmigrante en Francia y él iba con su contrato de trabajo. Esto es distinto: decir que el que venga cinco meses ya está dentro… me sienta fatal», explica un ex concejal ahora afiliado a VOX.

«Cada vez tenemos menos niños porque la gente se tiene que ir, y tenemos más… ¿Las pensiones las van a pagar los 500.000? No vienen a cotizar, vienen a cobrarlas», añade otro vecino.

Abascal: «Hay que sentarles en el banquillo»

El líder de VOX, Santiago Abascal, visitó Andorra en un acto multitudinario donde criticó duramente al Gobierno: «Tienen un cuajo durísimo para venir aquí después de haber arruinado esta comarca. El 60% del PIB era la central y la han reventado entera. Vienen a cerrarla, a hacerse la foto. Son unos canallas».

«Nos han robado la verdadera España, lo mejor que nos dejaron nuestros padres. Sólo se mantienen por su afán de poder, por su miedo a los tribunales y por su uso del dinero público. Pero estamos comprometidos a cambiar el rumbo y a sentarles en el banquillo», prometió Abascal ante cientos de vecinos que esperaban más de una hora para entrar al acto.

La comarca de Andorra, como la cercana Aliaga —cuya central cerró en 1982 tras 30 años de funcionamiento—, es hoy el testimonio vivo del fracaso de unas políticas que prometieron progreso y sólo dejaron abandono.