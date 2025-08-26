Kevin Costner habla por primera vez tras las acusaciones de agresión sexual en un rodaje: «El propósito era…»

El pasado mes de mayo, el actor Kevin Costner fue acusado de agresión sexual en un rodaje por Devyn LaBella, una doble de acción contratada para la película Horizon: An American Saga-Capítulo 2. Según la denuncia, supuestamente el actor y director habría improvisado una secuencia inapropiada durante el rodaje, donde se insinuaba una violación y en la que la escena no habría tenido la planificación apropiada, ni un control de consentimiento adecuado por parte de los responsables sindicales. Ahora, el ganador del Oscar ha hablado por primera vez del caso, expresando su consternación y tildando la acusación como un acto deliberado destinado a dañar tanto su reputación como la imagen de su nuevo western.

Contestando a la demanda presentada, Kevin Costner y su equipo de abogados solicitaron desestimar la acusación de agresión sexual, reiterando que la denuncia presentada obedecía a unos cargos sin fundamento que tenían como único objetivo obtener un rédito económico para LaBella. «Sólo puedo asumir que el propósito era usar este lenguaje sensacionalista para avergonzarme y perjudicarme a mí y a las películas de Horizon de forma continuada», expresaba Costner en su declaración judicial presentada esta semana ante un tribunal de California. Pero sobre todo, la estrella de 70 años se sintió consternada al ver relacionado mediáticamente su nombre a términos como «agresión» o «violación», formando una «auténtica pesadilla» para él.

Kevin Costner: caso de agresión sexual

Según relata LaBella en su demanda de agresión sexual contra Kevin Costner, la secuencia improvisada fue ejecutada de forma muy agresiva por parte de otro actor del set, sin acomodar el set a la situación ni contar con ningún tipo coordinador de la intimidad.

La defensa de Costner niega no sólo la mayor, sino también que la secuencia en cuestión tratase de una simulación de violación y que fue filmada sin desnudez ni contacto físico explícito, siendo diseñada para sugerir una situación violenta sin mostrarla de una forma visceral:

«No fue una ‘violación simulada’, como Devyn ahora la describe falsamente», expresaba el actor. Según informan desde medios estadounidenses, el equipo legal del intérprete de Bailando con lobos se apoya en la ley anti-SLAPP de California, la cual aboga por proteger la libertad de expresión temas de interés público, pues el filme intenta plasmar de forma verosímil dicha violencia protagonizada por las mujeres en la época del antiguo Oeste tras la posguerra. El caso al parecer, va para largo, mientras otros miembros presentes en la escena en cuestión han respaldado la versión de Costner, definiendo que la descripción de la misma por parte de LaBella fue «falsa y sensacionalista». Asimismo, Wade Allen, coordinador de especialistas, fue muy tajante con la ausencia de cualquier conducta inapropiada y que en ningún momento la demandante manifestó esa «incomodidad o angustia».

Un problema más para la saga ‘Horizon’

Las acusaciones de LaBella representan un capítulo más en el fracaso como proyecto de Horizon: An American Saga. La ficción fue uno de los mayores fracasos económicos del 2024, dejando a la secuela con una pobre representación en salas, acompañadas de críticas nefastas que auguran un punto de inflexión en la decreciente carrera de Costner como cineasta.

La primera parte de la dilogía puede encontrarse en Netflix, HBO Max y Movistar Plus.