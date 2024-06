Kevin Costner está «muy cansado» de la delicadeza con la que se trata a los indígenas en los western

Las próximas semanas van a ser clave en el futuro como director de Kevin Costner. Después de más de 20 años sin dirigir una película, ayer estrenó en las salas Horizon: An American Saga. Un ambicioso western de más de tres horas de duración, dividido en dos partes y que ha financiado prácticamente de su bolsillo. Pues ninguna major quería arriesgarse con una cinta del oeste de 100 millones de presupuesto y menos, con el actual estado de la exhibición. Eso sí, al menos este binomio fílmico está distribuido por la Warner Bros, teniendo menos complicaciones que Francis Ford Coppola y su Megalópolis. Pero, lejos de prestarle una excesiva atención a ese riesgo, Costner ha querido hablar en su última entrevista de la representación de los indígenas dentro de un género que tradicionalmente los ha tratado con bastante maniqueísmo.

En comparación al resto de su filmografía, no es que el western haya sido un registro recurrente en la carrera del californiano. Sin embargo, sus apariciones puntuales representan algunos de los mejores trabajos de su trayectoria. Desde Silverado a Wyatt Earp, pasando por sus los dos Premios Oscar (Mejor director y Mejor película) que consiguió gracias a Bailando con lobos, los western siempre han sido un territorio familiar y triunfal en el recorrido de un actor que ha tenido un camino profesional lleno de altibajos, con también desastres económicos mayúsculos de la talla de Waterworld. Ahora, aprovechando la llegada de su nuevo largometraje, el guionista, director y protagonista de este épico retrato del Siglo XIX estadounidense ha dejado claro que está un tanto agotado de que se traten ciertos temas con excesiva delicadeza, argumentando que las representaciones complejas de los nativos americano son necesarias en la gran pantalla. La continuación de esta historia sobre la colonización del Oeste americano verá su final el próximo 30 de agosto, cuando se estrene Horizon: An American Saga- Capítulo 2. Habrá que esperar a ver el relato completo para saber si la fría recepción que ha tenido la primera entrega está justificada.

Kevin Costner y el western

Ante la corrección política y la suavidad de algunos pensamientos y decisiones artísticas, Kevin Costner se mostró en la entrevista bastante agotado: «Estoy cansado de que todos intenten ser tan delicados con las cosas. Los nativos americanos estaban enojados por los colonos. No siento que deba tomar la mano de alguien. ‘Dios mío, aquí vamos de nuevo. Los indios son los malos’. Por su puesto, ellos no son los malos. Pero si vas a estar limitado, si la gente no está dispuesta a observar cómo se desarrolla algo, no sé qué decir», comenzaba señalando el nominado al Oscar a Mejor actor.

En la primera parte de Horizon: An American Saga se incluye un capítulo en el que un miembro de una tribu nativa americana lidera una masacre contra los colonos en un esfuerzo por luchar y proteger su tierra. Lo cual ha generado cierto debate y algunas voces han señalado que el director estaría mostrando una visión sesgada, colocando a los nativos como, nunca mejor dicho, «los malos de la película». Situación que irrita a Costner, hasta el punto de dar una explicación racionalizada sobre el desarrollo de los acontecimientos:

«No estoy interesado en alimentar a la gente con cuchara. La realidad es que había demasiadas tiendas de campaña, y los Apache cayeron allí e intentaron acabar con los colonos. Su enfado es que no pueden cazar. Tienen que ir e interactuar con las tribus cuando hace mucho tiempo que resolvieron esos problemas», le explicaba el ex actor de Yellowstone a Entertainment Weekly. A principios de los 90, cuando dirigió y protagonizó Bailando con lobos, lo hizo con la colaboración del pueblo de Lakota, mostrando el conflicto entre tribus y colonos en medio de la expansión hacia occidente. En última instancia, a Costner le parece que el género del western tiene ciertas limitaciones emocionales, expresando que su idea tampoco era la de ser excesivamente explicativo en la historia, sino que para él esas emociones diferentes pueden llegar a ser demasiado simples para su visión como cineasta.

El reparto de ‘Horizon: An American Saga’

Aparte de la figura de Kevin Costner, la historia aloja a una buena cantidad de personajes que forman parte de una especie de relato corral. Ahí están Sienna Miller (El francotirador), Sam Worthington (Avatar), Jena Malone (Donnie Darko), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Michael Rooker (Guardianes de la galaxia), Danny Huston (El jardinero fiel) y Luke Wilson (Los Tenenbaums), entre otros.

Se espera que tras su paso por los cines, las dos partes de Horizon: An American Saga aterricen en Max. No se le augura una buena recaudación, tanto por una temática nada atractiva en lo comercial para el público actual y el desasosiego y desconexión actual de los espectadores con las salas.