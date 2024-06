Adiós a ‘Los Bridgerton’: Amazon Prime está a punto de estrenar la serie con la que te vas a olvidar de todo lo demás

Para los que les encantan las series de época y están un poco tristes por el final de la tercera temporada de Los Bridgerton, tenemos una buena noticia: Prime Video estrena la serie My Lady Jane. Aunque va a ser complicado llenar el vacío de la serie basada en las novelas de Julia Quinn, esta nueva ficción sobre Lady Jane Grey promete amor, aventuras, risas y mucha acción. La ficción My Lady Jane está basada en la novela colaborativa de las escritoras estadounidenses Cynthia Hand, Brodi Ashton y Jodi Meadows que fue publicada en el año 2016.

La serie My Lady Jane cuenta con solo 8 episodios y es una de las apuestas de la plataforma de streaming Prime Video para este verano. Se estrena este jueves 27 de junio y recrea una realidad alternativa de la famosa dinastía de los Tudor. La joven Lady Jane Grey fue reina de Inglaterra durante nueve días. Luego fue encarcelada en la Torre de Londres y decapitada en 1553. En esta serie se da un giro radical a esta historia y al destino de esta mujer.

Una serie creada por Gemma Burgess, coproducida por Meredith Glynn y dirigida por Jamie Babbit, conocida por su trabajo en Solo asesinatos en el edificio, quien también se desempeña como productora ejecutiva junto con Gemma Burgess y Meredith Glynn. My Lady Jane fue rodada en diversas locaciones del Reino Unido en 2022 como Great Chalfield Manor, cerca de la localidad inglesa de Bath o en el castillo de Dover en Kent y sus alrededores.

¿De qué trata la serie My Lady Jane?

Para ver disfrutar de esta serie tienes que olvidarte de todo lo que sabes de la trágica vida de Lady Jane Grey. En esta imaginativa y serie Eduardo, el hijo del rey Enrique VIII, no muere de tuberculosis, Lady Jane no es decapitada, y su particular marido Guildford también se salva del hacha del verdugo.

La serie realiza una reinterpretación de la historia que todos conocemos. Lady Jane es una joven inteligente y tenaz que se encuentra coronada reina por sorpresa y tendrá que enfrentarse a todos los que quieren quitarle la corona y la vida. Una original serie que tiene como ingredientes: amor, acción, fantasía y comedia. La joven reina tiene que sortear intrigas políticas y conspiraciones para preservar su reino y su amor verdadero.

El reparto de My Lady Jane

La actriz Emily Bader interpreta el papel de la protagonista Lady Jane Grey. Emily Bader es una actriz estadounidense de cine y televisión a la que conocemos por su papel de Chloe en la cuarta temporada de la serie de fantasía para adultos jóvenes Encantada.

Además en el reparto de la serie está Edward Bluemel, que da vida a Guildford Dudley, el marido de Jane, Jordan Peters, que dará vida al rey Eduardo, Dominic Cooper encarnará a Lord Seymour, Anna Chancellor será Lady Frances Grey, la madre de Jane, Rob Brydon se pondrá en la piel de Lord Dudley, el padre de Guildford, y Jim Broadbent personificará al Duque de Leicester, tío de la protagonista.

También en esta serie están los actores Kate O’Flynn, Máiréad Tyers, Isabella Brownson, Henry Ashton, Abbie Hern, Joe Klocek, Brandon Grace y Michael Workeye, entre otros.

Los Tudor, una buena serie para recordar la historia

Además de Los Bridgerton, los amantes de My Lady Jane pueden ver otras ficciones como The Crown, Reign o Los Tudor. Las cuatro temporadas de esta última serie se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video.

Los Tudor es una serie basada en el reinado de Enrique VIII de Inglaterra que contó con el actor Jonathan Rhys-Meyers como protagonista. Esta serie se estrenó 2007 en el canal de pago Showtime y posteriormente se retransmitió en Iberoamérica por People+Arts, Mega Plus de Chile y en España por Canal+ primero, y posteriormente se emitió en horario de máxima audiencia en La 1 y 8TV.

La primera temporada de Los Tudor está ambientada en el período del reinado de Enrique VIII y se sumerge en el papel del rey en diversos conflictos internacionales y la intriga política en su propio reino. El rey necesita tener un heredero varón y rechaza a su esposa, Catalina de Aragón a favor de la joven inglesa Ana Bolena. Este hecho tuvo como consecuencia conflictos con Roma y el Emperador Carlos V.

Al mismo tiempo el rey Enrique VIII se convierte en padre de un hijo ilegítimo con su amante, Elizabeth «Bessie» Blount, Henry Fitzroy. El rey quiere conseguir el divorcio de Ana Bolena y el cardenal Wolsey intentará ayudar a que lo consiga. En las cuatro temporadas de la serie Los Tudors se sigue la vida de lujuria y perversión del rey Enrique VIII.