Javier Tebas vuelve a quedar en evidencia por el gasto en publicidad que hace la Liga, con el que riega a los medios de comunicación. En las cuentas de la patronal de la última temporada (2023-2024) aparece un incremento de la partida en concepto de «publicidad, propaganda y relaciones públicas» respecto al ejercicio anterior de 4,4 millones de euros. En total, 40,6 millones, de los que sólo 3,3 millones aparecen desglosados como «branded content», el contenido de los medios de comunicación que está directamente financiado o producido por la patronal.

La Liga ha incrementado en un 12% el presupuesto que destina a publicidad. Parte de esa cantidad, va destinada a medios de comunicación. Algo que, paradójicamente, fue discutido por el presidente de la Liga después de la Asamblea del Real Madrid, en la que Florentino Pérez le reclamó transparencia en este apartado.

La transparencia de la Liga, al menos en sus cuentas públicas, apenas existe en este apartado. En el epígrafe reservado a «servicios exteriores» aparecen nada menos que 155 millones de euros de gastos, lo que supone un considerable incremento respecto a los 141,4 millones de la temporada 2022-2023. Aquí se incluyen los gastos de la patronal destinados a arrendamientos y cánones; reparaciones y conservación; servicios profesionales independientes; primas de seguros; servicios bancarios y similares; publicidad, propaganda y relaciones públicas; suministros y una partida destinada a otros servicios.

Dentro de estos gastos, el mayor es el que se destina a profesionales independientes, que asciende a 80 millones de euros que no están en ningún momento detallados. En segunda posición está el gasto en publicidad, propaganda y relaciones públicas. Esta cuantía es la que se destina a regar a los medios de comunicación, entre otras cosas, y supera lo invertido en el curso anterior.

Tebas gastó durante el curso pasado un total de 40,6 millones de euros en este concepto, de los cuales 3,3 millones se deben a contenido financiado en medios de comunicación, bajo el nombre de branded content. Queda en el aire saber a qué se destinan los otros 37,3 millones de euros que se gastaron en publicidad, que a su vez corresponden a cinco millones de euros más que en la 22-23.

La publicidad de Tebas se dispara

Antes de hacerse público el informe de cuentas anual de la Liga, Javier Tebas no dudaba en criticar a Florentino Pérez, después de que el presidente del Real Madrid reclamara una transparencia que, según contó, no existe. El mandatario del club blanco señaló que, pese a las constantes peticiones que le han hecho a la Liga para saber qué medios subvenciona y en qué se basan para asignarles una cantidad u otra, no han obtenido una respuesta clara.

Esa respuesta tampoco se da en este informe, en el que todo se camufla bajo diversos epígrafes, pero sin detallar de manera real el gasto en publicidad. No aparece cuáles son los medios de comunicación a los que se destina dinero por parte de la Liga dentro de esos 40,6 millones que se emplean a ello.

Tebas, en lugar de hablar responder con claridad a Florentino, prefirió echar balones fuera y atacarle, diciendo que «es irónico escuchar esto de alguien que ha utilizado su poder para influir en la destitución de directores de periódicos». Sobre las reclamaciones del presidente del Real Madrid, se limitó a decir que un informe elaborado por una consultora «certifica que todas las relaciones económicas con los clubes han sido completamente transparentes y ajustadas a precios de mercado».