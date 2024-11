Javier Tebas volvió a referirse este lunes en la gala de la AFE a las palabras de Florentino Pérez en la Asamblea del Real Madrid. El presidente de la Liga, cuestionado sobre el modelo de fútbol gratis que promueve el mandatario blanco, enloqueció al ser preguntado sobre la posibilidad de dar el fútbol en abierto en España.

Le preguntan a Tebas si el fútbol debería emitirse gratis y esta es su respuesta. Con lo del pan habrá alguno que dirá que exagera… pic.twitter.com/KjFDQZk1ax — Fabián Pérez (@Fabian10_) November 25, 2024

«¿Futbol gratis? Y el pan gratis, el tabaco, la ginebra y el chupito gratis. Todo lo mejor, claro que sí», aseguró entre risas el mandamás de la Liga más cara del mundo, quien tiró de su clásica ironía para responder. Esta ridícula comparación le ha costado a Tebas una lluvia de críticas en las redes sociales, pero el dueño de la liga más cara de Europa también ha dejado una serie de declaraciones en respuesta a Florentino, al que le recriminó casi todas sus posiciones ofrecidas en la asamblea.

«A veces está fuera de la realidad. Contó cosas que no son, como la enmienda fantasma. El tema de televisión tampoco es lo que contó, ni lo del ámbito de la piratería. Espero que de lo que habla de su club, del que soy aficionado, esté dentro de la realidad. Si no fuera, me preocuparía», señaló Tebas ante los medios tras varios mensajes críticos contra él.

Eso sí, Tebas solo se mostró a favor de uno de los proyectos de Florentino, el ‘Bernabéu infinito’: «Fue lo único genial que dijo ayer. Me gustó el concepto, pero vamos a ver… Quiero ver cómo va a retransmitir los derechos de televisión en la casa si son de LaLiga. No es otro choque judicial, pero hay que defender los derechos de los clubes», afirmó al respecto.

Por otro lado, el presidente de la Liga dijo desconocer el tipo de cambio que de estructura social que pretende proponer el presidente del Real Madrid a los socios del club y mantuvo que los argumentos de hacerlo para hacer frente a las amenazas de la Liga no son ciertos.

«No sé lo que pretende hacer. Ha tardado en pensarse la excusa. Creo que tiene que haber otros motivos por los que quiere cambiar el formato, no los sé, pero desde luego esos no son, porque no son ciertos como los plantea. Tiene que haber otros motivos que yo creo que esconde a la masa social, pero yo ahí ya no entro. Creo que peligraría entonces la propiedad del club para sus socios. No sé lo que él quiere plantear, lo que sí sé es que es la excusa para cambiar», indicó Tebas.

Descartado el Barça-Atlético en Miami

Otro de los puntos polémicos a tratar fue el partido que se rumoreaba que se podía jugar en Estados Unidos. Sin embargo, Tebas descartó que el Barcelona-Atlético de Madrid en vísperas de Navidad se juegue en Miami, ante la duda de si la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol «tenía capacidad para decidir».

«Ante la duda, ha sido mejor no continuar con este tema. Este año tenemos unas fechas muy buenas y no es siempre la saturación del calendario. El partido estaba puesto justo en el último de Navidad, antes de la vacación de Navidad, que muchos jugadores de Latinoamérica iban a coger el avión a Miami y tardaban el mismo tiempo que desde Madrid había entre jornada y jornada, 9 días de descanso prácticamente. Por lo tanto no tiene nada que ver», zanjó Tebas.