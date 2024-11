Florentino Pérez: «Soy más optimista que nunca con la Superliga, ha llegado el momento de actuar»

Florentino Pérez habló en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del club blanco de la Superliga, para la que se mostró optimista. «Hace unos años, para ver una película ibas al videoclub, te la llevabas, la veías y al día siguiente, la devolvías. Blockbuster disponía de franquicias por todo el mundo, llegando a estar valorada en 7.700 millones. ¡Pero nació Netflix! Se ofrecieron a venderles su empresa por 50 millones, pero Blockbuster se negó. No supo adaptarse al nuevo mundo y no vio el fin de las cintas de vídeo. Y acabó en quiebra. Nosotros no queremos ser Blockbuster», comenzó.

«La propuesta de la Superliga de dar el fútbol gratis sí es innovador. Hoy soy más optimista que nunca. La sentencia del Tribunal Europeo, algo histórico y que se estudiará en las universidades, puso fin al monopolio de UEFA. Nunca dijimos que sería fácil. Ha sido algo titánico, con presiones y amenazas», argumentó ante el aplauso de los socios del Real Madrid.

«Igual que Bernabéu impulsó la creación de la Copa de Europa, venciendo a la oposición. Nosotros hoy nos sentimos orgullosos de esta batalla por la Superliga. Pero no puede quedar sólo en celebrar la sentencia. Es una oportunidad única, real. Queremos devolver la grandeza al fútbol. El sistema no funciona y el momento es crítico», finalizó sobre la Superliga.

Además, también criticó el nuevo modelo de la Champions: «El nuevo formato de la Champions es injusto, nadie lo entiende. Al haber más partidos, el valor de cada uno ha bajado casi un 30%. Más partidos, pero valen menos. Esta competición sólo despertará ilusión al final y no al comienzo».