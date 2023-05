El sueldo de Tebas cuesta casi el doble que poner la tecnología de gol

La tecnología de gol no se implantará en la Liga española de cara a la temporada 2023/24. La patronal de clubes considera que pagar dos millones de euros al año a la FIFA por tenerlo en Primera División es una cantidad desorbitada, pese a que estos posibles fallos pueden adulterar la competición como se demostró esta semana en el duelo entre Espanyol y Atlético.

Resulta curioso que el presidente de la competición española, Javier Tebas, se embolsa casi el doble del dinero que lo que cuesta implementar una aplicación que puede marcar grandes diferencias y evitar polémicas absurdas. El VAR fue el encargado de revisar el gol fantasma de Griezmann que repelió Pacheco quedando un atisbo de duda sobre si se había rearbitrado la jugada correctamente. Hasta el Espanyol impugnó el partido por esta acción.

Hay que dejar claro que las competiciones de vanguardia del mundo del fútbol poseen esta tecnología de gol. La Champions League, la Premier inglesa o la Bundesliga, por ejemplo, se presentan como algunos de los torneos de clubes que la usan. Al mismo tiempo, los principales torneos de selecciones también disponen de ella.

La organización dirigida por Javier Tebas prefiere no apoquinar a la FIFA esa cantidad porque considera que cuentan con herramientas de sobra para determinar si un gol entra o no. Resulta curioso que al presidente de la Liga, quien cobró en la última temporada 3,48 millones de euros según las cuentas de su competición, no le parezca excesivo pagar a Mediapro 50 millones de euros al año por la realización televisiva de los partidos en una adjudicación polémica al hacerse sin concurso.

La tecnología de gol no es la única innovación a la que la Liga parece reacia. La Liga no está convencida de la contratación del fuera de juego semiautomático, pese a que fue un éxito en la pasada Supercopa de España. El presidente de la patronal no ha querido dar mayores explicaciones sobre el asunto, aunque el nuevo concurso del VAR fomenta a los operadores que presenten oferta a que tengan en cuenta que se puede contratar el fuera de juego automático.