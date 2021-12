Javier Tebas hizo trampas al asegurar que el acuerdo de la Liga para la venta de los derechos televisivos hasta 2027 suponía un incremento respecto a la cifra actual. En realidad, supone una reducción de 250 millones (50 al año), porque Telefónica y DAZN -los adjudicatarios de los derechos- no tendrán que pagar a Mediapro por la producción de los partidos como ocurre hasta ahora, sino que será la Liga quien lo cubra.

Según ha podido saber OKDIARIO, esta partida representa este año 50 millones de euros que paga Telefónica a Jaume Roures y que, a partir de 2022, será un pago del que se hará cargo la Liga. Así las cosas, los clubes no ingresarán los 4.950 millones anunciados, sino 4.700 en cinco años si se mantienen las actuales facturas que se embolsa la productora catalana de capital chino.

Estos 50 millones anuales están incluidos dentro del precio de los derechos a partir de la próxima temporada, mientras que en el contrato actual quedan fuera y debe asumirlos Telefónica además de los 980 millones anuales que abona a la Liga. Por tanto, el nuevo contrato no supone un incremento respecto a las condiciones anuales hasta 990 millones al año, como aseguró Tebas el lunes, sino una reducción de 40 millones hasta 940.

A esa cantidad también hay que descontarle un 11% del dinero obtenido por estos derechos televisivos. Esos ingresos, salvo en el caso del Real Madrid, Barcelona, Athletic e Ibiza, irán a parar a las arcas CVC tras reciente acuerdo de 2.000 millones de euros a 50 años para relanzar la Liga. Haciendo cuentas, los clubes recibirán en 2022 un 15% menos del dinero televisivo que recibieron en la última temporada.

Tebas volverá a confiar en su socio audiovisual preferente, Mediapro, para realizar los partidos después de que la producción de los partidos no saliese ni a concurso en el pliego de condiciones de los derechos audiovisuales. Será pues la Liga la que se ocupe de un gasto de gestión cuanto menos elevado y que traerá polémica porque Telefónica y DAZN apenas podrán filtrar el contenido que salga en sus canales siendo completamente sesgado por la producción a la carta que encargue la Liga.

Por otro lado, Mediapro todavía no está salvada del concurso de acreedores. Como también informa hoy OKDIARIO, sus socios chinos deben poner 150 millones antes de fin de año para atender los vencimientos de deuda (tiene 44 millones vencidos desde julio y debe devolver otros 44 este mes) y para reponer la caja vacía de la productora. Roures y su socio, Tatxo Benet, aseguran que no habrá problemas, pero los acreedores aún no han visto el dinero.

Los renuncios de Tebas

Tras anunciar a bombo y platillo su triunfo sobre un mercado a la baja, a Javier Tebas se le ha vuelto a cazar en un renuncio de campeonato. La Liga sigue perdiendo distancia respecto a sus principales competidores tras firmar un contrato hasta 2027 que lo hará mucho menos competitivo que el resto de torneos nacionales, quienes sólo están comprometidas hasta 2025.

Y no ha sido el único renuncio en este asunto. La Liga aseguró ayer que «el número de ofertas recibidas ha sido muy elevado, mostrando así el interés que los principales operadores nacionales e internacionales tienen en LaLiga». Pero la realidad es que la gran esperanza de Javier Tebas para mejorar las condiciones del contrato, que Amazon entrara en la puja, no se hizo realidad. Fuentes conocedoras de la situación aseguran que el gigante del comercio electrónico que preside Jeff Bezos no presentó oferta.

La realidad es que Javier Tebas ha comprometido a su competición con un contrato que no mejora en absoluto lo firmado en 2018. En ese momento, la Liga ingresó del mercado español audiovisual 980 millones al año por medio de Telefónica, mientras que en esta ocasión sólo podrá repartir 940 entre sus clubes. Hay que tener muy en cuenta los cambios y las inflaciones en el mundo del fútbol y que, a largo plazo, ingresar menos de lo que se cobraba hace una década es un síntoma inequívoco de decadencia. La distancia con la Premier League se sigue multiplicando, mientras no se sostiene de ninguna forma el mantra de ‘La mejor Liga del mundo’.