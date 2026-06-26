EEUU bombadea Irán en «contundente respuesta» al ataque de Teherán a un buque en el estrecho de Ormuz

El alto el fuego en Oriente Medio vuelve a ser tan frágil como antes de la firma del acuerdo de entendimiento, ya que las fuerzas del Mando Central de EEUU (Centcom) aseguran que este viernes han llevado a cabo «ataques contra Irán» «como respuesta contundente al ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Ormuz».

De hecho, el propio presidente de EEUU, Donald Trump, ya había avanzado poco antes que habría una respuesta cuando le han preguntado por el ataque. «Lo descubriréis. No me gusta el hecho de que dispararan ayer a un barco.¿Responderé? Lo vais a descubrir», dijo enigmático.

El Ejército de EEUU ha informado de que «aviones de EEUU atacaron ubicaciones de almacenamiento de misiles y drones iraníes, así como sitios de radar costeros, después de que Irán impactara el M/V Ever Lovely el día 25 con un dron de ataque unidireccional».

El M/V Ever Lovely es un buque portacontenedores de gran tamaño registrado bajo la bandera de Singapur.

Según asegura la nota del Ejército de EEUU, el buque de carga con bandera de Singapur estaba saliendo del estrecho de Ormuz a lo largo de la costa de Omán en el momento del ataque de Irán.

Asegura el Ejército de EEUU que «la agresión injustificada contra el transporte comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego». En este sentido, sostiene que «el comportamiento peligroso de Irán socavó la libertad de navegación en la medida en que el comercio fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional vital».

Concluye asegurando que «las fuerzas de Centcom continúan proporcionando coordinación y apoyo para el paso seguro de los buques comerciales que transitan por el estrecho». Y mantiene que el ejército de EEUU permanece presente y vigilante para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se respeten, cumplan y estén plenamente vigentes y en efecto».