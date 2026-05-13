Se incendia un poblado chabolista cerca de la Vía de Cintura de Palma y la humareda provoca retenciones kilométricas

Un aparatoso incendio ha desatado el caos y una enorme columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad este miércoles por la tarde en el poblado chabolista situado junto a la Vía de Cintura de Palma, concretamente bajo el puente que conecta las barriadas de Son Gotleu y Es Rafal.

El fuego se ha declarado en torno a las 16:00 horas de este miércoles y, en cuestión de minutos, las llamas han envuelto gran parte de las chabolas del asentamiento, generando escenas de tensión y alarma entre conductores y vecinos de la zona. La densa humareda negra podía verse a varios kilómetros de distancia y ha llegado a afectar gravemente a la circulación en la autopista, provocando importantes retenciones.

Por el momento se desconocen las causas exactas del incendio, aunque el fuego ha arrasado prácticamente buena parte del poblado. El acceso al lugar se realiza a través del conocido parque de Germans Escales, punto hasta el que se desplazaron rápidamente numerosas dotaciones de emergencias.

Hasta la zona han acudido efectivos de los Bomberos de Palma, varias patrullas de la Guardia Civil, unidades de Tráfico y ambulancias del SAMU 061, que han trabajado intensamente para controlar la situación y evitar una tragedia aún mayor.

La Guardia Civil se ha visto obligada a cortar inicialmente por completo la Vía de Cintura debido al peligro que representaban las llamas y la enorme nube de humo que invadía la carretera. Posteriormente, a medida que los bomberos lograban contener el incendio, se han reabierto parcialmente algunos tramos, aunque varios carriles han continuado cerrados para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad de los equipos de emergencia.

Decenas de conductores han quedado atrapados en importantes retenciones mientras los servicios de emergencias luchaban contra un incendio que durante varios minutos amenazó con descontrolarse por completo.

Por ahora no ha trascendido si hay heridos o afectados por inhalación de humo, aunque la intervención seguía activa al cierre de esta información.