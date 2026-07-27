Los creadores de ‘La casa de los gemelos’ reciben otra multa de Hacienda tras la sanción de 1,2 millones

Daniel y Carlos Ramos, creadores de La casa de los gemelos y La cárcel de los gemelos, han recibido una nueva multa de Hacienda. Los hermanos, conocidos por el público del streaming como ZonaGemelos, han sido sancionados por una cuantía de 400.000 euros que se suman a los 1,2 millones que la Agencia Tributaria les ha reclamado previamente. Según han explicado, todo se debe a su «pasotismo», razón por la que no han «declarado los gastos».

Los Gemelos han hablado abiertamente de su deuda con Hacienda en La casa de los Gemelos 3, durante una conversación con concursantes, a los que les han contado que ellos únicamente se han dedicado a «recibir dinero de la empresa y gastarlo». De hecho, han detallado, ni siquiera se molestaban en pedir facturas que les habrían permitido desgravar gastos.

«Por ser un pasota con el tema de los gastos, no declaraba ninguno», han explicado. Pese a reconocer su dejadez con sus obligaciones tributarias, han aprovechado para criticar también el funcionamiento de la Administración Pública.

«Lo que debería hacer Hacienda es cerrar el año y que te haga un análisis de lo que tienes que pagar, no que te dé una hoja en blanco, pongas tú lo que tengas que pagar y, dentro de cinco años, que te peguen la hostia y la multa», han opinado en alusión a la deuda que el contribuyente adquiere y los intereses que se les suman a la cuantía en cuestión: «A mí no me importa pagar a Hacienda, pero dímelo».

Los Gemelos también hablaron el pasado mes de marzo de otra deuda con Hacienda, en una entrevista en The Wild Project ofrecida después de que Aída Nízar abandonara La cárcel de los gemelos tras denunciar una agresión en directo de La Marrash.

Tal y como relataron a Jordi Wild, durante los primeros años de su actividad como streamers canalizaron sus ingresos a través de una sociedad y pagaron gastos cotidianos con la tarjeta de empresa, sin declararlos ni registrar las facturas. Hacienda les sancionó con 1,2 millones de euros de multa.

«No somos multimillonarios. Tenemos una multa gigantesca que nos va a dejar a dos velas. No se puede fraccionar mucho porque los intereses son altísimos», detallaron.