Miguel Ríos se encara con el público en un concierto en Marbella al pedir el fin del «genocidio» de Gaza

El cantante granadino Miguel Ríos defendió durante un concierto en el festival Starlite Occident Marbella su derecho a expresar públicamente sus posiciones políticas después de que un hombre del público le reprochara que estuviera «haciendo politiqueo». El artista respondió reivindicándose como un «ser político» y reclamó respeto para quienes mantienen opiniones diferentes.

Miguel Ríos volvió a subirse a los escenarios este pasado sábado en Marbella y lo hizo protagonizando un momento de marcado contenido político. El cantante aprovechó su actuación en el festival Starlite Occident para responder a los gritos de una persona del público que le recriminó que estuviera hablando de política durante el concierto.

«Si yo soy un ser político, ¿cómo no voy a hacer política? Soy político porque estoy vivo y quiero definir lo que me corresponde votar y hablar en la vida», afirmó el artista desde el escenario, según se puede observar en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

La intervención de Ríos se produjo mientras llevaba un pañuelo palestino sobre los hombros y después de que el espectador cuestionara sus referencias políticas. Lejos de retirar sus palabras, el cantante defendió su derecho a posicionarse y pidió que se respetasen las opiniones diferentes.

«Porque tú no seas de mis ideas, respeta las mías como yo respeto las tuyas», respondió. El artista quiso desvincular además su reivindicación de cualquier cuestión partidista y situarla en el terreno de los derechos humanos. «Yo estoy hablando de humanidad, humanismo y no de colores», aseguró Miguel Ríos ante el público congregado en el festival marbellí.

Un poema para reclamar el fin de la guerra

El cantante explicó posteriormente que iba a recitar el poema ‘Oración’, escrito por el poeta Luis García Montero con motivo de la guerra de Irak. Ríos anunció que, en esta ocasión, utilizaría el texto para lanzar un mensaje contra la situación que se está viviendo actualmente en Gaza. «En esta ocasión me sirve para intentar que este genocidio que está pasando se acabe», afirmó antes de comenzar la lectura.

De esta forma, el concierto terminó incluyendo una reivindicación explícita contra la guerra y en favor del fin de la situación que atraviesa la población palestina. El episodio tuvo lugar durante el regreso de Miguel Ríos a los escenarios después del accidente que sufrió recientemente y que le obligó a cancelar varios conciertos previstos dentro de su gira. El propio artista había reaparecido públicamente después de ese percance y este concierto en Marbella supone uno de sus primeros reencuentros con el público.