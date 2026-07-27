Juana Rivas denuncia que lleva un año sin hablar con su hijo y acusa al padre de impedirlo

Juana Rivas asegura que lleva un año sin poder comunicarse con su hijo menor, Daniel, desde que el niño regresó a Italia con su padre, Francesco Arcuri, por orden judicial. La madre denuncia que desde el 25 de julio de 2025 ni ella ni ningún miembro de su familia ha podido hablar con el menor y señala directamente a su ex pareja como responsable de impedir el contacto.

Rivas ha trasladado esta denuncia a los medios a través de una carta en la que afirma que ya ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades italianas. La situación se produce mientras Arcuri está siendo juzgado en Italia por maltrato físico y psicológico a los dos hijos que tiene en común con ella.

Uno de los episodios que más preocupa a la madre ocurrió el pasado 31 de mayo. Según relata, una amiga de la familia residente en Carloforte llamó de madrugada para informar de que había visto a Daniel «en silla de ruedas», mientras era trasladado por otros adolescentes.

Rivas asegura que trató inmediatamente de ponerse en contacto con el padre para conocer qué le había ocurrido al menor. Sin embargo, denuncia que Arcuri no le informó de lo sucedido y que, ante sus «insistentes llamadas», únicamente recibió un mensaje en el que le indicaba que el niño estaba «muy bien».

La madre sostiene que no ha recibido más explicaciones sobre el estado del menor y que tampoco ha podido comunicarse con él durante este último año. Según afirma, existe una audiencia prevista para el próximo 19 de agosto ante el Juzgado Civil de Cagliari para abordar esta situación.

Rivas carga contra la Justicia italiana

La denuncia de Juana Rivas coincide con el desarrollo del procedimiento penal contra Francesco Arcuri. La madre critica duramente el ritmo de la causa y considera que existe una diferencia entre la rapidez con la que se han tramitado los procedimientos que le afectan y la evolución del proceso contra su ex pareja.

Después de cuatro años de instrucción, el juicio contra Arcuri comenzó en Italia el 18 de septiembre de 2025. Sin embargo, Rivas denuncia que todavía no han declarado todos los testigos y que las distintas vistas se celebran con largos periodos de tiempo entre ellas.

La última audiencia tuvo lugar el pasado 2 de julio y la siguiente no está prevista hasta finales de noviembre de 2026 ante el Tribunal Penal de Cagliari. En el procedimiento ya han declarado como testigos la propia Juana Rivas y su hijo mayor, además de trabajadores sociales y psicólogos que han atendido a los menores en diferentes momentos.

Rivas considera especialmente grave que, mientras se desarrolla este proceso, uno de los dos menores, al que identifica como una de las víctimas, permanezca en Italia bajo la custodia de su padre y, según su denuncia, sin contacto con otros miembros de su familia.

La investigación abierta contra Juana Rivas en Granada

Al mismo tiempo, Rivas continúa investigada en Granada por un delito de sustracción de menores después de que Daniel no regresara a Italia en el plazo establecido por la Justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad en España.

La entrega del menor quedó suspendida provisionalmente después de que un juzgado de guardia de Granada escuchara al niño y acordara paralizar su regreso. La medida se adoptó en la línea de lo solicitado tanto por la Fiscalía como por la representación legal de Rivas, que habían puesto sobre la mesa el procedimiento penal abierto en Italia contra Arcuri.

El menor terminó regresando a Italia seis meses después, tras meses de enfrentamiento judicial entre ambos progenitores. Ahora, la causa contra Rivas continúa pendiente de decisión. Fuentes judiciales han señalado que el juzgado ha dado traslado a la Fiscalía y a las partes para que se pronuncien sobre si procede archivar la investigación o continuar con las actuaciones.