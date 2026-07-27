Negueruela abraza a los violentos turismofóbicos y exige explicaciones al delegado socialista del Gobierno por las cargas policiales

Quien fuera conseller de Turismo la pasada legislatura en el Govern de la socialista Francina Armengol y actual candidato del PSOE a la alcaldía de Palma, Iago Negueruela, abraza a los violentos turismofóbicos y exige explicaciones al delegado socialista del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, por las cargas policiales contra manifestantes ocurridas este domingo en el centro de la ciudad.

En una publicación a través de su cuenta oficial de la red social X, Negueruela afirma que «la violencia policial es injustificable; la Policía debe defender a la ciudadanía, no agredirla. Palma es una ciudad pacífica y lo demostró. Exigimos responsabilidades».

A pesar de formar parte de los dos gobiernos del Pacto de izquierdas -PSOE, Més y Podemos- en los que durante ocho años se crearon 115.000 plazas turísticas nuevas, el número de viviendas de alquiler vacacional se incrementó en cerca de 90.000 y se disparó como nunca la oferta ilegal, Iago Negueruela asegura, como si el asunto no fuera con él, que «la manifestación fue un éxito. La ciudadanía dijo, pacíficamente, que este no es el camino».

La manifestació va ser un èxit

La ciutadania va dir, pacíficament, que aquest no és el camí

Condemnam els fets, la violència policial és injustificable

La Policia ha de defensar la ciutadania, no agredir-la

Palma és una ciutat pacífica i ho va demostrar

Exigim responsabilitats pic.twitter.com/riMOGKPy81 — Iago Negueruela (@Iagonegue) July 27, 2026

De hecho, antes de los ocho años del gobierno de Armengol, nadie hablaba de saturación en Baleares y ha sido esta la legislatura cuando toda una serie de entidades afines a la izquierda ha sacado esa pancarta a la que se han sumado los partidos del anterior Govern.

Además de no asumir ninguna responsabilidad, Negueruela ataca a su compañero de partido, el delegado socialista del Gobierno, Alfonso Rodríguez Badal, y le exige responsabilidades por las cargas policiales contra los manifestantes, al igual que hace la asociación de vecinos afín a la izquierda, la Federació d’Associacions de Veïns de Palma.

Esta entidad vecinal ha emitido un comunicado en el que expresa su «indignación y rechazo» ante las actuaciones policiales y se suma a la petición de dimisión de Alfonso Rodríguez, al que señala como el máximo responsable político de las intervenciones.

Según la Federació d’Associacions de Veïns de Palma, tanto la detención previa de dos activistas como las posteriores cargas policiales durante la jornada manifestaron una «voluntad predeterminada de criminalizar la protesta». Aseguran que la marcha transcurrió de forma tranquila durante su recorrido y acusan a la Policía de actuar de manera «indiscriminada», impidiendo que la concentración pudiera disolverse con normalidad.

Desde la Federación subrayan que la protesta del 26J «es el reflejo de un descontento profundo y creciente en la sociedad mallorquina». Entre los principales desencadenantes señalan: la imposibilidad de acceso a una vivienda digna para la mayoría trabajadora; la saturación turística y la destrucción del suelo rústico; la inflación constante y la aplicación de políticas que «ignoran a la población residente».

La asociación vecinal advierte a las autoridades de que el uso de la fuerza no frenará la movilización: «El miedo a las detenciones y cargas policiales no hará que el malestar desaparezca».

Finalmente, insta a las instituciones a establecer de manera urgente un acuerdo político y social para cambiar el rumbo actual. Para la entidad, la paz social solo se podrá reconstruir si se escucha activamente a la ciudadanía y se da participación real a las plataformas y entidades en la toma de decisiones.