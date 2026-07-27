Qué significa el proverbio chino de Confucio que invita a reflexionar hoy: «Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir»
Toma nota de esta reflexión de Confucio
Ni se te ocurra plantar esta planta en tu jardín, por muchos colores que tenga: atraerá a todas las garrapatas que haya cerca
Proverbio chino: "Hombres, cada uno de ellos será mi maestro. Tomaré las virtudes de uno y las imitaré, y los defectos del otro y los corregiré en mi"
Qué significa el proverbio indio: "El árbol no come su fruto, ni el lago bebe su agua; los sabios viven para el beneficio de los demás"
Comprar arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir, este proverbio chino de Confucio invita a reflexionar hoy. Sin duda alguna estanos viviendo unos tiempos en los que deberemos reflexionar un poco más sobre una manera de sobrellevar los cambios. De tal manera que tocará conocer en primera persona qué detalles de nuestro día a día debemos tener siempre presentes, de una forma que hasta la fecha no sabíamos.
Es hora de conocer lo que dice este experto chino que vivió hace miles de años y tuvo una vida que nos invitó a creer o pensar en todo lo que parecía ser una realidad. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Son tiempos de aprovechar estos pensamientos que nos permiten reflexionar sobre el presente y el pasado, sobre ese interior que no ha cambiado mucho. Pese a ser una frase que tiene años, podría ser de lo más actual, esta reflexión de hoy te descubrirá el sentido de la vida.
Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir
Hoy en día es importante organizarse para vivir mucho mejor, en especial, con una serie de novedades que parece que llegan a toda velocidad y que podrían acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve con ciertas novedades que serán esenciales.
Ese cambio de tendencia en las compras que tenemos hoy en día, esa manera de ver los números aumentar en cada compra, puede que no sea nada nuevo, pero debemos tener en consideración que la vida, siempre ha sido cara o siempre ha implicado un gasto.
Dentro de estos gastos imprescindibles para vivir, hay que dividirlos entre los que son imprescindibles para vivir y los que no. Aunque todos tienen en común una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a visualizar de una forma muy diferente.
Es hora de conocer lo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que nos puede hacer felices y lo que no, lo que nos hace sobrevivir y lo que nos permite vivir.
El proverbio chino de Confucio que invita a reflexionar hoy
Confucio está de actualidad, aunque hayan pasado cientos de años desde que este filósofo chino, no dudará en lanzarnos estas palabras, pueden estar de actualidad. La gestión del dinero y la inversión de lo ganado siempre ha sido fuente de debate y ha marcado estos días que hasta la fecha quizás no somos conscientes de ello.
Estas frases de Confucio realmente pueden cambiarlo todo y nos invitan a pensar un poco mejor en lo que nos estará pasando, en estos días en los que todo cambia, nada mejor que conocer un poco mejor la esencia del ser humano.
- Tenemos que estar en paz con nosotros mismos, sino no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz.
- Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes.
- No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación.
- El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor.
- La naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural.
- Nunca hagas apuestas. Si sabes que has de ganar, eres un pícaro; y si no lo sabes, eres tonto.
- Un caballero debe avergonzarse si sus palabras son mejores que sus actos.
- Quien gobierna por medio de su excelencia moral puede compararse a la estrella polar.
- No debes quejarte de la nieve en el tejado de tu vecino cuando también cubre el umbral de tu casa.
- La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones.
- La educación trae confianza, la confianza trae esperanza, la esperanza trae paz.
- Quien pretenda una felicidad y sabiduría constantes, deberá acomodarse a frecuentes cambios.
- El camino de la verdad es ancho y fácil de hallar. El único inconveniente estriba en que los hombres no lo buscan.
- No hay cosa más fría que un consejo cuya aplicación sea imposible.
- Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos.
- El silencio es el único amigo que jamás traiciona.
- Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo, puede considerarse un maestro.
- No son las malas hierbas las que ahogan la buena semilla, sino la negligencia del campesino.
- Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso.
- La ignorancia es la noche de la mente: pero una noche sin luna y sin estrellas.
- Elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar un día en tu vida.
- Es posible conseguir algo luego de tres horas de pelea, pero seguro que se podrá conseguir con apenas tres palabras impregnadas de afecto.
- Sólo los sabios más excelentes, y los necios más acabados, son incomprensibles.