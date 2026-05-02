Éstas son las comunidades dónde más va a llover hoy según la AEMET: a partir de esta hora

A partir de esta hora va a llover a estas comunidades dónde más va a llover según la AEMET. El tiempo nos va a dar un ambiente de lo más primaveral en estos días en los que cada elemento cuenta. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que llegan con fuerza y que pueden sumergirnos de lleno en una serie de detalles que serán esenciales.

La AEMET no duda en lanzarnos una advertencia en forma de alertas. Estar pendientes de esta previsión del tiempo puede cambiarlo todo, en especial en estos días en los que cada detalle cuenta. Estos días deberemos empezar a visualizar algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en unos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos. Lo que nos espera es un marcado cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada elemento cuenta y puede acabar marcando una diferencia importante en estos próximos días en los que todo puede ser posible.

A partir de esta hora va a cambiar el tiempo

El tiempo se convertirá en uno de los protagonistas que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. Con la mirada puesta es lo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve y que puede ser esencial. En unos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en un mes de mayo en el tiempo se convertirá en uno de los grandes protagonistas.

Este tiempo que está haciendo en el mes de mayo puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días con un giro radical que puede ser esencial en breve. Una novedad que nos afectará en unos días en los que cada detalle cuenta y puede ser esencial en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

El tiempo en España este puente de mayo va a estar pasado por agua, tal y como explican estos expertos en una previsión que pone los pelos de punta.

Estas son las comunidades donde más va a llover

Va a llover de forma intensa en estas comunidades en las que parecerá que volvemos al pasado. Hemos tenido un invierno con una cantidad de lluvias en el calendario que pueden acabar siendo las que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada elemento cuenta.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que veremos a partir de hoy mismo. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Día marcado por la inestabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y una tendencia a lo largo del día a abrirse claros en regiones del sur y oeste peninsular. Se darán precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo ya desde primeras horas en amplias zonas de los tercios norte y este peninsular así como del centro, pudiendo afectar también a Melilla y Sistemas Béticos. A partir de las horas centrales los chubascos y tormentas se intensificarán, siendo probable que afecten también a las islas Baleares, y con posibilidad de alcanzar intensidades localmente fuertes en regiones del área cantábrica, alto Ebro, Ibérica y el este de Castilla-La Mancha, donde también son probables durante la madrugada. Podrá darse algún copo de nieve en cumbres del extremo norte peninsular. En Canarias tiempo estable, con cielos poco nuboso al sur y nubosos en el norte con tendencia a despejar. Probables brumas y bancos de niebla matinales en regiones del prelitoral mediterráneo, alto Ebro, entornos de montaña, Estrecho, Galicia y puntos de ambas mesetas. Posible entrada de calima en Baleares, Melilla y extremo sureste peninsular. Temperaturas máximas en descenso en el Cantábrico y Galicia, predominio de los aumentos en el interior este peninsular, oeste de Alborán y área pirenaica, y con pocos cambios en el resto. Mínimas en general en descenso en las vertientes atlántica y cantábrica y con pocos cambios en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en el área cantábrica, alto Ebro, Ibérica y este de Castilla-La Mancha, donde también son probables durante la madrugada. Soplará viento de componente este en Baleares, fachada oriental y tercio nordeste peninsular; en general flojo salvo en el norte del archipiélago y Ampurdán donde será moderado. Predominio de viento flojo de componente oeste en el resto de la Península arreciando en litorales de Andalucía y Guadalquivir. En Canarias, alisio de flojo a moderado».