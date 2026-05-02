Anabel Pantoja tropieza donde Alba Díaz triunfa: la cara B de sus mensajes sobre el físico

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos rostros conocidos comparten públicamente los ejercicios que realizan o las dietas que siguen con el objetivo de conseguir un cuerpo perfecto. Sin embargo, frente a esta postura, hay otras figuras que optan por mostrarse desde la naturalidad, hablando abiertamente de su físico y de los kilos que consideran que les sobran. Sin ir más lejos, en las últimas semanas, Anabel Pantoja y Alba Díaz han abordado este tema en sus respectivos perfiles de Instagram y, desde COOL, hemos querido analizar qué hay realmente detrás de estos mensajes, su impacto y su verdadera intención. Y es que, aunque a priori sean dos interacciones similares, lo cierto es que la forma de comunicarlos y la reacción de las internautas en cada caso ha sido muy distinta.

Anabel Pantoja fue la primera en sincerarse en el universo 2.0. La sobrina de la tonadillera confesó, a través de un vídeo en el que aparecía en bikini, que desde que dio a luz a su hija Alma, no estaba muy conforme con su cuerpo. «Antes me sentía con mis curvas y bien, pero ahora no lo veo. Y me preocupa mucho porque eso puede influir en muchas cosas en mi vida […] Aun así voy a mostrarme como soy este verano. […] Os presento a mi barriga no embarazada», expresaba.

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Personality Media, una agencia centrada en el análisis de imagen de personajes, famosos y celebridades, ha asegurado a este periódico que Anabel es muy explícita y que quizás, intentando ser demasiado natural, no es capaz de controlar el mensaje. El post no le ha aportado más seguidores a corto plazo, ya que apenas sumó 200 en los siete días posteriores. Además, aunque sí es la que más likes y comentarios tiene de su perfil, no es la que más visualizaciones recibió entre las 205 publicaciones del último año. «La intención de generar mensajes muy naturales puede exceder la intención, rompiendo una barrera que la audiencia no entiende así y que puede interpretar en sentido opuesto», explican desde la agencia mencionada.

Una semana más tarde, Alba Díaz seguía el patrón de Anabel y compartía con sus seguidores que había engordado y que había decidido empezar a cuidarse. «Hola, soy Alba y he engordado seis kilos. Llevo sin entrenar desde antes de verano, y está bien, pero he intentado evitar el momento de ponerme la ropa de deporte y de ir al gimnasio», explicaba visiblemente emocionada, haciendo hincapié en que iba a tener la fuerza de voluntad de priorizar su salud y que quería compartirlo públicamente.

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Comparando el mensaje de Alba con el de Anabel, Personality Media indica que la hija de Vicky Martín Berrocal transmite un comunicado «más armado y mejor definido», algo que se ha visto reflejado a la perfección tanto en la reacción positiva de la audiencia como en el aumento de 8.500 seguidores en los días posteriores. Y es que este video de Alba es el que más comentarios ha recibido en el último año en su Instagram, además de ser el segundo con más likes y el quinto de entre sus 144 videos con más visualizaciones.

Como conclusión, dichos expertos señalan que un mensaje argumentado en la misma línea logra una aceptación superior. Y comparar a las dos influencers con el mensaje que transmiten sobre su físico es una gran prueba de ello. «Cuando lo natural supera lo grotesco, puede ser el punto que no siempre es fácil de gestionar. Esto es similar a cuando alguien en una conversación es tan sincero que parece maleducado y no sabe dónde encontrar ese límite», concluyen.