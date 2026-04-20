Isabel Pantoja y Anabel Pantoja, desoladas tras sufrir una dura pérdida: «Que en gloria estés»

La familia Pantoja está de luto. El pasado sábado 18 de abril, tanto Isabel Pantoja como Anabel Pantoja se vieron sorprendidas con una dolorosa y triste noticia. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la muerte de Víctor Eloy López Cerezo, director de orquesta malagueño, a los 43 años. Un desenlace que llegó tras una ardua lucha contra el cáncer que le diagnosticaron hace aproximadamente un año. Un revés que ha dejado devastada a la tonadillera, puesto que el andaluz fue el encargado de dirigir su Gira 50 Aniversario y, además, no solamente tenía muy buena sintonía con la artista, sino también con el resto del equipo. Tanto es así que, poco a poco y con el paso del tiempo, se fue ganando el cariño, el respeto y la admiración de todos ellos.

Como no podía ser de otra manera, Anabel Pantoja ha utilizado su perfil oficial en Instagram para compartir un vídeo del director de orquesta durante un ensayo, y todo para darle el último adiós. En esta pieza, aparece el malagueño trabajando junto al resto del equipo, incluida la tonadillera: «Maestro, jamás olvidaré tu profesionalidad, educación y ARTE. Fue un placer trabajar a tu lado. Injusta tu marcha», ha escrito, junto a un emoji de un corazón roto. Con este texto, deja claro que esta noticia le ha dejado profundamente desolada, como no podía ser de otra manera. ¡Pero no todo queda ahí!

Y es que la propia Isabel Pantoja también ha querido utilizar sus redes sociales para despedirse de su compañero. Es más, lo ha hecho con un vídeo de uno de sus conciertos, junto a un mensaje de lo más emotivo: «Siento profundamente la gran pérdida de una persona tan extraordinaria: un gran músico, un gran profesional y, sobre todo, un ser muy querido».

Por si fuera poco, la tonadillera ha ido mucho más allá: «Queridísimo Víctor, que en gloria estés». Lo que es un hecho es que las dos han sentido profundamente la muerte de su compañero, y no es para menos. Como hemos mencionado, Víctor supo ganarse el cariño y la admiración de todo aquel con quien trabajó durante años.

Por el momento, se desconoce si alguna de las dos ha acudido al funeral que se celebró el pasado domingo 19 de abril. Lo que sí se sabe es que Anabel Pantoja, tras un bache de salud por el que pasó por el hospital, está inmersa en los preparativos para poder disfrutar de la Feria de Abril de Sevilla, mientras que la tonadillera, a buen seguro, se encuentra adaptándose a su nueva vida en las Islas Canarias.