Preocupación por el estado de salud de Anabel Pantoja tras acudir al hospital: «Sin ganas de vivir»

Poco a poco, y con el paso del tiempo, Anabel Pantoja se ha convertido en una de las celebridades españolas más activas de las redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja acostumbra a compartir su día a día en plataformas como TikTok o Instagram. Pues, de esta manera, tiene un lado más cercano con su público y también ejerce como imagen para muchas marcas publicitarias. Pero, durante las últimas horas, ha encendido todas las alarmas al confesar que no se encuentra en su mejor momento. Y es que la sevillana es clara y también cuenta cuándo no está bien. Pues, en esta ocasión, es víctima de un virus.

Hace tan solo unos días, la influencer compartía en su Instagram la gran felicidad que sentía al ver a su hija, Alma, disfrutar de la Semana Santa. Una festividad muy importante para ella donde, además, se mostró muy orgullosa de ver a la pequeña vestida de nazarena. Para esta semana, la sevillana tenía previsto recibir a sus amigos en su casa de Gran Canaria, pero un virus ha impedido que este encuentro se ejecute de la manera planeada. Y es que, tal y como ella misma ha contado a sus seguidores, ella y su hija se encuentran fatal.

Anabel Pantoja se sincera: «Estoy empapada en sudor y…»

«Tenemos un virus en casa. Estamos las dos tumbadas sin apetito, sin ganas de vivir, mal estar…», escribió en sus stories de Instagram. Unas palabras que fueron acompañadas de una imagen de ella acostada. Lejos de dejarlo aquí, haciendo uso siempre de su cercanía con la gente, confesó cómo había sido su día.

«No sé qué tipo de virus o qué organismo tenemos en el cuerpo las dos porque nos tiene tumbadas; parece que nos ha picado la mosca tse-tse. Estoy empapada en sudor y no tenemos apetito. El fin de semana que viene vienen mis amigos de visita, caemos malas», agregó. Y es que el gran malestar que siente le ha impedido recibir a sus amigos como le hubiera gustado. Además, tiene que cuidar de su pequeña, que también está sufriendo los mismos síntomas.

«Mi sábado se ha resumido en ir al médico, comprar dieta blanda y deprimirme», indica. De momento, no ha compartido más detalles de su estado de salud. Pero, seguramente, sus 2 millones de seguidores le han deseado una pronta recuperación. Eso sí, hace unos días compartió una publicación donde mostraba cómo su madre regresaba a Sevilla tras haber estado con ella en Canarias.

Anabel Pantoja, clave en la reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Como es bien sabido por todos, Kiko Rivera ha vuelto al foco mediático. Tras anunciar su ruptura con Irene Rosales y presentar a su nueva novia, ahora ha confesado que se ha reconciliado con su madre, Isabel Pantoja. Tras seis años alejados por numerosas diferencias y acusaciones de él en televisión, vuelve la paz entre madre e hijo. Una mejora que fue propiciada por Anabel Pantoja. El DJ contó en su entrevista para De Viernes cómo sucedió todo. «Borré el teléfono de mi madre, entonces escribo a mi prima para pedirle el teléfono. Ella lo hizo posible», dijo.