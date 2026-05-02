Mario Picazo alerta a España por el fenómeno que va a arruinar el puente y Jorge Rey lo confirma: «Van a ser las protagonistas»

Jorge Rey lo confirma, una importante alerta de Mario Picazo llegará a España y puede arruinar el puente. Van a ser protagonistas estos fenómenos que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia en estos días cargados de actividad. Es hora de saber qué puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Esta primavera nos está dejando señales de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos afectará más de cerca. Con un cambio que vamos a poder ver en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Una novedad que puede ser esencial que tengamos en consideración en estas próximas jornadas. Este fin de semana nos espera unas alertas que estarán marcadas por las lluvias.

Jorge Rey confirma la alerta en España de Mario Picazo

Los expertos en el tiempo, incluida la AEMET no dudan en darnos una serie de elementos que marcarán la previsión del tiempo en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Nos enfrentamos a un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en mente.

Nada mejor que estar pendientes de un Jorge Rey que, sin duda alguna, nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada detalle serán claves. Un fenómeno que tenemos en estas fechas por encima de cualquier elemento que se suma a un cambio clave.

Estaremos a merced de un giro radical que vamos a tener en mente en esta previsión del tiempo en la que todo puede acabar siendo posible. Empezando por un tiempo que nos dejará una novedad clave en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Mario Picazo no duda en darnos ciertos elementos que van de la mano y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En unos días en los que el tiempo será protagonista.

Este fenómeno va a arruinar el puente

El puente va a quedar muy tocado por un fenómeno que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada elemento puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno y que Mario Picazo confirma desde su blog de El Tiempo.

Tal y como nos explica este experto: «Las tormentas se han convertido en las protagonistas del tiempo en muchas zonas de España durante las últimas jornadas. Aire frío en altura, calor y humedad en superficie y algún que otro frente atravesando nuestra geografía han sido los ingredientes esenciales para que la intensa lluvia, el granizo y, en algunos casos, las fuertes rachas de viento hayan aumentado el grado de inestabilidad en muchas zonas. Este fin de semana largo de mayo seguiremos con ingredientes similares, ya que desde el noroeste se descuelga aire frío en altura que ayudará a dar continuidad a la actividad tormentosa de días atrás».

Siguiendo con la misma explicación: «El sábado será el día en el que más se generalicen las lluvias, la mayoría de carácter tormentoso. Se extenderán sobre todo por amplias zonas del interior peninsular, pudiendo ser más intensas en zonas de montaña, aunque también llegarán a las costas del Mediterráneo y del Cantábrico. El riesgo será menor hacia el sur y oeste y en las islas. Las tormentas localmente pueden llegar a generar inundaciones, ya que se esperan importantes cantidades de agua en poco tiempo y, en algunos casos, con granizo».

Las alertas estarán activadas: «El domingo la inestabilidad será menos extensa, aunque aún tendremos que contar con precipitaciones y tormentas en amplias zonas del tercio norte de la península y, ocasionalmente, en algunas zonas del este hasta las sierras de Cuenca, Albacete y Granada o incluso en el interior de las comunidades del Mediterráneo».

Las temperaturas también serán protagonistas: «Dado que hemos estado experimentando valores elevados durante días, este fin de semana notaremos cómo los valores de las temperaturas diurnas empiezan a caer progresivamente. Se mantendrán suaves en muchas capitales de provincia, aunque ya encajarán más con lo que deberíamos registrar durante el arranque del mes de mayo. En el norte, los valores pueden rondar los 20 grados, mientras que en el sur algunas capitales como Sevilla, Córdoba o Badajoz llegarán a superar los 25 grados.El domingo se cuela aire algo más fresco por el norte y podría acabar bajando algo más el mercurio, con mínimas más frescas en muchas zonas, especialmente en localidades de la meseta norte».