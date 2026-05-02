Cielos nubosos y cubiertos dominan hoy 2 de mayo de 2026 en toda la provincia, con posibilidades de nieblas matutinas y vespertinas en zonas elevadas. Se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes a partir de media mañana, junto a un descenso en las temperaturas máximas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cubierto y posibilidad de lluvias

El cielo de Bilbao se despierta cubierto, con una densa capa que amenaza con convertirse en lluvia a lo largo de la jornada. Este 25 de octubre, los primeros rayos de sol brotarán tímidamente a las 07:04, pero será pronto cuando las nubes dominen la escena. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 22 grados, la jornada se presentará fresca y, sobre todo, húmeda, ya que el aire se siente pesado, con la humedad rozando su punto álgido.

Ya por la tarde, la situación se tornará más intensa, con una posibilidad considerable de precipitaciones. Los vientos serán apenas un susurro, pero el ambiente húmedo y la inminente lluvia aportarán un toque de dramatismo a la jornada. En este vaivén de temperaturas y cielos, la puesta del sol a las 21:14 nos dejará un día en el que conviene estar preparado para mojarse.

Nubes amenazantes y lluvias intensas en Baracaldo

La jornada en Baracaldo se despierta con un ambiente inquietante, donde las nubes se apilan ominosamente y el viento comienza a soplar con fuerza. Desde primeras horas de la madrugada, la probabilidad de lluvia se siente en el aire, anticipando un día de sorpresas meteorológicas que alterará la rutina habitual de los baracaldeses. La temperatura oscila entre los 14 y los 21 grados, pero la sensación térmica aumenta la percepción de frescura en la mañana.

A medida que avance el día, las lluvias se intensificarán, alcanzando un 100% de probabilidad por la tarde-noche. La brisa del norte se hará notar, con ráfagas que pueden superar los 30 km/h y una humedad que oscila entre un 65% y un 95%. Este es un día para estar preparado: mejor llevar paraguas y una chaqueta ligera para enfrentar el frío que se avecina.

Guecho: ambiente fresco y lluvioso hoy

Esta mañana, Guecho amanece con un cielo mayormente cubierto y una probabilidad de lluvia que alcanza el 90% desde la madrugada hasta el mediodía, contribuyendo a un ambiente bastante húmedo. Las temperaturas rondarán los 18°C y 15°C, aunque la sensación térmica puede variar, llegando hasta los 20°C en su punto máximo. Con el viento soplando del norte a una suave velocidad de 5 km/h, el día ofrece una atmósfera fresca.

Durante la tarde, las nubes se mantendrán y las chances de lluvia se elevarán al 100%, por lo que es recomendable llevar un paraguas. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a alrededor de 15°C, ofreciendo un ambiente que se sentirá más pesado debido a la alta humedad del 95%. Con el sol saliendo a las 07:04 y poniéndose a las 21:14, Guecho disfrutará de varias horas de luz, aunque la lluvia podría cambiar los planes al aire libre.

Santurce: jornada templada con lluvia intermitente

Las condiciones de tiempo permitirán disfrutar de una jornada templada, con algunas nubes que podrían dejar caer lluvia de forma intermitente, especialmente en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados y el viento soplará a una velocidad suave, aportando frescura sin ser perturbador.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, mientras se lleva un paraguas por si acaso. La atmósfera será tranquila, perfecta para realizar tareas cotidianas sin contratiempos.

Cielo cubierto y lluvia inminente en Basauri

La jornada en Basauri comienza con un cielo cubierto y la sensación de un ambiente fresco, con mínimas de 14 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será inminente, especialmente por la tarde y noche, cuando es esperado un aguacero significativo. Será un buen día para llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados, pero el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET