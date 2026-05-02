Jorge Neri: «Vivimos dormidos en una economía del miedo y la avaricia»

Vivimos en la era de un progreso que nos vacía. Hemos construido una economía capaz de medirlo todo, excepto aquello que la hace soportable. Medimos el crecimiento, pero no el sentido. Medimos la productividad, pero no la paz. Medimos el consumo, pero no el vacío que deja. Jorge Neri, director de Cambio 16 y autor de La Economía de la Abundancia expone que el problema es que el sistema fue diseñado para crecer, no para cuidar; para competir, no para comprender; para acumular, no para sostener. Y que nos movemos entre el miedo paralizante y la avaricia —tener más. Siempre más.

Durante décadas hemos confundido bienestar con capacidad de compra, y esa confusión —aparentemente inofensiva— ha terminado moldeando una forma de vida; una en la que el éxito se exhibe, pero rara vez se habita. No es casualidad que en la era de mayor abundancia material convivan también niveles inéditos de ansiedad, soledad y fatiga emocional. Y, sin embargo, seguimos llamándolo progreso.