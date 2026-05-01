Es oficial y llega el 3 de mayo: se prevé un cambio de patrón en el tiempo que puede traer una circulación atmosférica a España

Se prevé un cambio de patrón en el tiempo que puede traer una circulación atmosférica a España. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Estaremos pendientes de un giro radical que, sin duda alguna tocará tener en consideración. Este 3 de mayo el tiempo puede dar un importante giro de guion.

Este inicio del mes de mayo va a estar marcado por una situación que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente. En estos días en los que realmente puede ser lo que nos afectará de lleno, en unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y lo hace de una forma diferente. Esta circulación atmosférica a España puede convertirse en la antesala de algo más. De un destacado cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno en unos días plagados de actividad. En un puente en el que podremos esperar lo inesperado en estos días.

Llega el 3 de mayo es oficial

Es oficial que el tiempo que llega este 3 de mayo puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, según la AEMET. En estas jornadas en las que realmente deberemos prepararnos para lo peor. Lo que puede pasar con el tiempo en España, puede marcar la diferencia en estos días.

Será el momento de poner en práctica ciertos elementos que nos permitirán organizarnos. La previsión del tiempo puede ir dándonos más de una sorpresa del todo inesperada en unas jornadas en las que media España está disfrutando de estos festivos que tenemos por delante.

Este puente es la antesala de lo que pensábamos que acabaría siendo ese buen tiempo que llega a toda velocidad y que, sin duda alguna, será el que nos afectará de lleno. Es momento de poner en práctica este tipo de elementos que, sin duda alguna, pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Este 3 de mayo ya vamos a tener que pensar en un cambio que los expertos del tiempo se encargan de marcar y que realmente puede afectarnos de lleno. Será el momento de prepararse para un giro importante de guion que puede afectarnos de lleno.

Se prevé un cambio de patrón en el tiempo que afectará la circulación atmosférica

Desde Meteored se adelantan a todos y nos dan una explicación de lo que pasará en unas horas. El próximo 3 de mayo tendremos que ver llegar una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que, sin duda alguna nos hará ver esta primavera desde otro punto de vista.

Tal y como nos explican estos expertos con esta previsión del tiempo: «Las previsiones se cumplieron, y durante el día de ayer volvieron a aparecer fuertes tormentas en puntos del interior peninsular, siendo especialmente intensas en algunas comarcas del noroeste, como en puntos de Ourense y Pontevedra, donde algunas estaciones acumularon más de 30 l/m2. Además, como en jornadas anteriores, los aguaceros vinieron acompañados ocasionalmente por granizo y fuertes rachas de viento. El mejor modelo a nivel global ya anticipa el tiempo que podríamos tener en España a partir de este mismo domingo 3 de mayo, dejando entrever un comienzo de semana que volvería a ser muy cambiante, con una nueva circulación atmosférica que afectaría a la Península».

Siguiendo con la misma explicación: «El modelo europeo anticipa que la próxima semana podría comenzar con un régimen de patrón NAO +, que normalmente se traduce en borrascas circulando por latitudes más septentrionales. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que se descuelgan nuevas bolsas de aire frío en nuestro entorno, circunstancia que parece bastante probable porque el chorro polar seguirá trazando grandes meandros. Tomando en consideración la incertidumbre presente, a día de hoy el modelo europeo prevé que el inicio de semana podría tener un carácter tormentoso en puntos del cuadrante noreste peninsular. A mediados de semana, el flujo de componente marítimo procedente del Mediterráneo podría ganar fuerza, incrementando de esta forma la inestabilidad en las provincias del tercio oriental de nuestra geografía».

Las temperaturas también pueden ser las grandes protagonistas de estas jornadas: «Respecto a las temperaturas, el modelo europeo anticipa que los registros térmicos serían los esperables para la época en gran parte de España, a excepción del extremo noreste, sureste, interior centro y las Baleares, donde el ambiente podría ser ligeramente más cálido. En el litoral del golfo de Cádiz y ya de manera más restringida en La Palma, los valores podrían ser algo más bajos respecto a la media».