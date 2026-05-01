La AEMET avisa de lluvias y tormentas nunca vistas a partir de hoy en España pero no vienen solas: los termómetros se van a romper

Los termómetros se van a romper la AEMET avisa de lluvias y tormentas a partir de hoy en España, pero no vienen solas, sino todo lo contrario. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser claves. Estaremos pendientes de un giro radical del tiempo que nos hará vivir este puente pasado por agua. Será el momento de empezar a tener en mente algunos cambios que serán esenciales.

No van a venir solas estas lluvias que pueden convertirse en la antesala de algo más, nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar de convertirse en un problema para todos. Este puente del mes de mayo que puede acabar siendo un problema para aquellos que piensan en hacer actividades al aire libre. La AEMET lanza un importante aviso que puede cambiarlo todo, en estos días en los que realmente cada elemento cuenta y lo hace de una forma sorprendente.

Los termómetros se van a romper

Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Tocará conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve, de la mano de una serie de detalles que pueden ser esenciales que tengamos en mente.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que vamos a ver con un tiempo que podría dejarnos una serie de complicaciones esenciales. Lo que puede pasar en breve, es un giro radical que nos sumergirá en lo peor de una temporada que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno.

Este tiempo puede convertirse en un giro radical que podría ser el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunos elementos que nos afectarán de lleno en estos momentos que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días. Tendremos que apostar claramente por un cambio de ciclo que nos trae la previsión del tiempo. La AEMET no tiene dudas de lo que nos está esperando.

Nunca vistas las lluvias y tormentas a partir de este día

A partir de este día las lluvias y tormentas que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es hora de conocer lo que puede ser lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperado. Estaremos a merced de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos pondrá este puente de Mayo en una situación complicada.

«Situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, con cielos nubosos o cubiertos y chubascos y tormentas que desde primeras horas es probable que sean fuertes en regiones de la Comunidad Valencia y este de Castilla-La Mancha, sin descartar aledaños; afectando de forma dispersa a otro puntos del tercio oriental. Por la tarde los chubascos y tormentas se intensificarán en zonas de montaña del citado tercio oriental a la par que se extenderán al resto del tercio norte, donde por lo general predominará un ambiente nuboso. Es probable que sean fuertes en zonas de sierra del sureste, entorno de la Ibérica y Cantábrico oriental, localmente acompañadas de granizo. Intervalos nubosos en el resto de la Península y predominio de cielos nubosos en Baleares, con posibilidad de algún chubasco ocasional en especial en las Pitiusas. En Canarias, cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y posibilidad de alguna precipitación débil en interiores de las islas montañosas. Bancos de niebla matinales dispersos en puntos de los extremos oriental y occidental peninsulares así como en el alto Ebro, Ibérica y área cantábrica. Probable calima en Baleares».

Siguiendo con la misma explicación: «Temperaturas máximas en descenso en Baleares y tercio oriental peninsular, pudiendo ser localmente notable en la Comunidad Valenciana. Aumentos en el resto de la Península y pocos cambios en Canarias. Mínimas en aumento en la fachada oriental peninsular, en descenso en Galicia y en general sin cambios en el resto. Soplará viento moderado del sureste en el Ebro, del este y nordeste en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular y del Cantábrico oriental, y de poniente en el Estrecho y golfo de Cádiz. Viento flojo en general en el resto predominando las componentes sur y este. En Canarias, alisio de flojo a moderado en las islas orientales y viento flojo variable en las occidentales. Probables chubascos y tormentas localmente fuertes, de madrugada en puntos del este y sureste peninsular, y por la tarde en las sierras del propio sureste, entorno de la Ibérica y Cantábrico oriental».