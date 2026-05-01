Hoy, 1 de mayo de 2026, un manto de nubes cubre toda la provincia de Bilbao, con la posibilidad de chubascos dispersos y tormentas en las montañas. Aunque las temperaturas mínimas experimentan pocos cambios, las máximas subirán notablemente. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes amenazantes y posibilidad de lluvia

El cielo de Bilbao se despierta bajo un manto gris y pesado, donde las nubes parecen tener planes de quedarse. Con una probabilidad notable de lluvia, la jornada de este día invita a llevar un paraguas a mano, especialmente por la tarde, cuando las gotas pueden hacerse protagonistas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 26 grados, ofreciendo un respiro cálido justo antes de que el sol se oculte tras el horizonte a las 21:12, dejando atrás un día con apenas 14 horas de luz.

A medida que avanza la mañana, el viento del sureste, suave y constante a tan solo 10 km/h, acariciará la piel, pero la sensación térmica podría sentirse más fresca de lo esperado. Ya por la tarde, la humedad se elevará, creando un ambiente cargado en las calles. Aunque la jornada comienza sin grandes sobresaltos, es recomendable estar preparado para las sorpresas que nos depara el cielo a medida que el día se desenvuelve.

Día nublado con lluvia esperada en Baracaldo

El amanecer en Baracaldo se presenta con una sensación de tensión en el aire, como un preludio de lo que vendrá. Las nubes, grises y densas, prometen una jornada marcada por la inestabilidad, donde el viento sopla del sureste con una media de 10 km/h, dejando entrever que las primeras gotas no tardarán en llegar.

A medida que avance la mañana, la tranquilidad se verá rápidamente sustituida por un ambiente más húmedo y frío, con temperaturas que apenas alcanzarán los 13 grados. Por la tarde, la probabilidad de lluvia se eleva al 80% y el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 6 km/h. Ante este panorama, es aconsejable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica puede descender notablemente.

Guecho: ambiente variable con probabilidad de lluvia

La jornada amanece en Guecho con un cielo mayormente cubierto y una temperatura mínima de 13 grados, que puede sentirse más fresca debido a la alta humedad, alcanzando hasta un 95%. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es baja, pero la situación cambia en la tarde-noche, cuando se espera un 75% de probabilidad de precipitación. Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando un máximo de 21 grados, complementando el ambiente pesado que acompañará la jornada.

El viento soplará desde el sur a una velocidad suave de 10 km/h, aunque no se prevén ráfagas significativas. Con el sol asomando a las 07:05 y escondiéndose a las 21:13, Guecho disfrutará de 14 horas de luz. Pese a la probabilidad de lluvias por la tarde, se puede considerar que la jornada será variable, donde el cielo pasará de cubierto a momentos claros antes de dar paso a la lluvia.

Santurce: cielos nublados y ambiente templado

El tiempo se presenta templado y con cielos parcialmente nublados en la mañana, aunque con pequeñas probabilidades de lluvia en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados, con un viento leve que podría hacer la sensación térmica un poco más fresca en algunos momentos.

Para quienes disfrutan de actividades al aire libre, es un día ideal para pasear y disfrutar del ambiente, ya que las condiciones son propicias para realizar planes tranquilos. Aprovechemos esta jornada sin grandes sorpresas meteorológicas para disfrutar del entorno.

Cielos nublados y lluvias esperadas en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos nublados y una ligera bruma, donde se puede sentir una temperatura mínima de 12 grados que invita a abrigarse. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente por la tarde, cuando se espera que la temperatura alcance los 26 grados. No olvides llevar un paraguas, ya que el tiempo puede tornarse desagradable. Una buena opción es llevar una chaqueta ligera, perfecta para protegerse del viento que soplará con ráfagas moderadas.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET