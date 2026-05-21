El diario francés Le Monde se ha hecho eco de la creciente preocupación que existe en el Ejército español respecto a la presión que Marruecos ejerce de forma sostenida sobre Ceuta y Melilla. El rotativo francés basa su argumento en el Cuaderno de Estrategia 234 titulado Puertos del Estado y la defensa nacional, elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el centro de pensamiento dependiente del Estado Mayor de la Defensa.

El informe analiza con detalle el papel de las infraestructuras portuarias en la seguridad nacional y dedica especial atención a la singularidad y vulnerabilidad de las dos ciudades autónomas, cuya situación las hace geoestratégicas para España, Marruecos, EEUU y Europa.

No es extraño este interés de Francia por destacar las debilidades españolas, sobre todo si Marruecos está en el tablero, así ha sido durante años. Este mismo miércoles, por cierto, Francia anunció que prepara una visita de Estado de Mohamed VI para firmar un importante tratado bilateral con el país magrebí.

Volviendo al informe de Defensa, sobre la importancia de los puertos de Ceuta y Melilla, hay que destacar que no se distinguen por su volumen de tráfico ni por su tamaño en comparación con otros grandes puertos españoles, pero representan una excepción de primer orden dentro del sistema portuario nacional.

Su valor radica en su posición geoestratégica excepcional. Ubicados en el estrecho de Gibraltar, uno de los pasos marítimos más transitados y estratégicos del planeta, constituyen las únicas fronteras marítimas exteriores de la Unión Europea en el continente africano. Funcionan como puntos esenciales para el control del tránsito internacional, el abastecimiento energético, la movilidad de bienes y personas, y la proyección de las capacidades españolas y europeas en el Mediterráneo occidental y el Magreb.

«Su enclave fronterizo e insular les confiere una dependencia absoluta del transporte marítimo, sin alternativa terrestre ni ferroviaria viable, lo que los convierte en arterias vitales para garantizar la continuidad de los servicios públicos, el suministro de productos básicos y la conectividad con la Península», resalta el informe.

Según el análisis del Cuaderno de Estrategia, Ceuta y Melilla no son meros territorios geográficos periféricos, sino «ciudades plenamente integradas en la soberanía española cuya presencia institucional debe ser garantizada de manera continua y prioritaria».

Es por ello que insiste en que «su función estructural trasciende lo logístico para situarse en el corazón de la seguridad nacional y la proyección exterior del Estado». Sin embargo, esta misma singularidad genera fragilidades estructurales que el Ejército español identifica con claridad. El aislamiento logístico convierte cualquier interrupción en la cadena de suministro marítimo —ya sea por conflicto armado, sabotaje, crisis energética o ciberataque— en una amenaza directa e inmediata sobre la población civil. La falta de redundancia hace que cada operación portuaria sea, literalmente, una línea de vida para los habitantes de ambas ciudades.

El documento subraya además la «utilización recurrente de la presión migratoria como instrumento de desestabilización, configurando una amenaza híbrida constante».

Las zonas portuarias de ambas ciudades españolas carecen en muchos casos de sistemas específicos y suficientemente robustos para gestionar entradas masivas o flujos irregulares por vía marítima. A esto se suma un «déficit crónico en inversión tecnológica, digitalización y protección cibernética, elementos que limitan seriamente la capacidad de respuesta ante amenazas complejas y multifactoriales».

El Cuaderno de Estrategia 234 no oculta la dimensión marroquí de estas vulnerabilidades. Al sur del Estrecho, «la presión militar y estratégica de Marruecos es descrita como una realidad tangible, en un contexto de modernización acelerada de sus capacidades armadas y de empleo de tácticas de ‘zona gris’. Le Monde, cómo no, recoge esta inquietud del ejército español, que percibe en estas acciones una estrategia de «atracción progresiva y prolongada», orientada a modificar el statu quo en los enclaves.

Ante este panorama, el informe del IEEE reclama con urgencia un tratamiento estratégico diferenciado para Ceuta y Melilla. Recomienda reconocer una realidad operativa que exige soluciones adaptadas, sostenibles y plenamente integradas en la arquitectura nacional de seguridad y defensa.

Entre las propuestas centrales figura la elaboración de una estrategia nacional específica para estos territorios españoles con zonas fronterizas que combine de forma coherente la gobernanza portuaria, la planificación defensiva terrestre, naval, aérea, espacial y cibernética y la proyección diplomática. Se insiste en la inclusión obligatoria de ambos territorios en los grandes programas estatales de inversión, innovación tecnológica y ciberseguridad dirigidos a infraestructuras críticas.

Igualmente, se recomienda el diseño de protocolos de cooperación institucional permanentes que involucren a Puertos del Estado, las autoridades portuarias locales, organismos de defensa, Interior y otros actores relevantes, eliminando dependencias coyunturales.

Por último, el informe destaca la dimensión ciudadana de toda esta arquitectura: «Es fundamental que los habitantes de Ceuta y Melilla perciban de forma tangible la seguridad, la continuidad de los servicios y la presencia efectiva del Estado como garantías reales de cohesión social e igualdad territorial».

Y llama a proteger su operatividad, su gobernanza y su realidad frente a la presión híbrida marroquí.