Cielo nuboso con chubascos ocasionales e incluso tormentas en el tercio norte durante la madrugada, que irán cesando por la mañana. En la tarde, la actividad se trasladará al sistema Ibérico, donde se esperan lluvias localmente fuertes. Las temperaturas descenderán en la mitad sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y lluvias intermitentes con cambios climáticos

El cielo en Zaragoza se despereza lento esta jornada, con un manto de nubes que apenas deja entrever el sol. A primera hora, el ambiente se sentirá pesado, con la posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas suaves hasta el mediodía. Las temperaturas, alrededor de 15 grados, no mas que un cálido abrazo al salir de casa, serán acompañadas por un suave viento del sureste que, aunque moderado, puede generar algunas ráfagas máximas que hagan que se sienta un poco más fresco.

Después del mediodía, los nubarrones irán incrementando su presencia y, aunque la temperatura alcanzará su máxima de 24 grados, también aumentará la probabilidad de tormentas que podrían llegar acompañadas de chubascos en la tarde-noche. La humedad en el aire, en su punto más alto, podría hacer que la sensación térmica se asemeje a los días más calurosos del verano. Con una puesta de sol a las 21:01, este será un día donde la naturaleza mostrará su lado más cambiante.

Calatayud: nubes oscuras y lluvia intensa

La jornada en Calatayud se presenta marcada por un ambiente inquietante, con nubes oscuras que se agrupan en el horizonte, anticipando un día inestable. Al amanecer, los primeros rayos del sol luchan por atravesar un cielo amenazante, mientras que el viento del noreste sopla con fuerza, dejando ya sentir su presencia.

A medida que avanza la mañana, se prevé una rápida evolución hacia lluvias intensas, con un 90% de probabilidad antes del mediodía y un 95% en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 22 grados, pero la sensación térmica podría caer hasta los 12, sumado a la alta humedad que superará el 90%. Con ráfagas que alcanzan los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse, porque el tiempo invita a la precaución.

Tarazona: cielos cambiantes con suaves lluvias

El tiempo se presenta con cierto dinamismo a lo largo del día, con cielos que irán alternando entre nubes y claros, aunque se espera alguna lluvia más probable hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre una mínima de 12 y una máxima de 22 grados, con un viento suave que no incomodará en exceso.

Resulta un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad o realizar las actividades cotidianas en un ambiente relajado. Aunque se prevean algunas gotas, no será un inconveniente para disfrutar de la jornada.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET