Cielos nublados y lluvias débiles en Andalucía, según AEMET

Cielos nubosos dominarán hoy, 2 de mayo de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, acompañado de precipitaciones débiles y dispersas. Las nubes bajas se harán notar en la vertiente mediterránea, donde no se descartan brumas matinales. Las temperaturas mínimas ascenderán en la vertiente atlántica, mientras que las máximas se mantendrán estables o descenderán. Los vientos serán flojos y variables, con un levante moderado en el litoral almeriense y en el Estrecho, ocasionalmente fuerte.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 2 de mayo

Nubes cambiantes y posibles chubascos al atardecer en Sevilla

El cielo de Sevilla se presenta algo inquieto este día, con nubes que se perfilan con un carácter cambiante. Durante la mañana, el ambiente será fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados y aunque hay posibilidad de algún chubasco, se espera que la lluvia se reserve para la tarde-noche, cuando el termómetro se elevará hasta los 26 grados. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el aire se sienta algo cargado.

Después del mediodía, el viento dará un respiro con su suave presencia, soplando a 10 km/h y aportando un toque de frescura en medio de la calidez. A medida que se acerca la puesta de sol, a las 21:14, el cielo se tornará más gris y es probable que se hagan notar algunos chaparrones. La noche caerá sobre la ciudad con una temperatura mínima de 15 grados, cerrando un día donde el tiempo ha tejido con matices claros y oscuros en el lienzo sevillano.

Córdoba: mañana inestable con probables lluvias

La brisa suave de la mañana se siente diferente en Córdoba; un aire de inestabilidad asoma, como si el cielo decidiera jugar con los colores del día. Al levantarse el sol, los nublados comienzan a cubrir poco a poco el horizonte, prometiendo un tiempo inquieto que avanza con la promesa de sorpresas.

La mañana inicia con temperaturas que rondan los 16°C y un cielo parcialmente nublado, pero a medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se eleva, alcanzando un 70%. El viento del sureste soplará a 10 km/h, aunque podrían presentarse ráfagas de hasta 7 km/h. Con una sensación térmica que puede bajar a los 15°C y una humedad que se sentirá abrumadora, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En Huelva, ambiente templado con nubes y lluvia ligera

La jornada se presenta con un tiempo templado, siendo la mañana algo nubosa, aunque sin grandes cambios esperados. A lo largo del día, la temperatura alcanzará los 24 grados, con algunas probabilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas; el viento será ligero y predominantemente del sur.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades al aire libre, perfecto para un paseo relajado por la ciudad. Aprovechar el momento para salir y respirar ese aire fresco puede ser una excelente manera de pasar la tarde.

Cielo nublado y lluvias inminentes en Cádiz

La jornada comienza en Cádiz con un amanecer que promete un ambiente cargado, debido a la alta humedad que alcanzará el 90%. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados y el cielo estará parcialmente nublado. Sin embargo, hay una probabilidad del 80% de lluvias que podrían aparecer en cualquier momento, especialmente antes del mediodía. Con el sol saliendo a las 07:30, los gaditanos podrán disfrutar de unas 14 horas de luz.

Durante la tarde, la situación no mejorará, ya que el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, también en torno al 80%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados, lo que, sumado a la sensación térmica de 22 grados, creará un ambiente fresco y húmedo. Las ráfagas de viento pueden llegar hasta los 7 km/h, lo que no representa un riesgo, pero es recomendable mantenerse preparado para posibles lluvias en cualquier momento del día.

Jaén: cielos nublados con chubascos a la vista

Este miércoles en Jaén se presenta con cielos nublados y temperaturas agradables, alrededor de los 16 grados. La brisa suave del norte a unos 10 km/h acompaña una sensación térmica que podría alcanzar los 23 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, especialmente hacia la tarde-noche, cuando se esperan chubascos que podrían ser intensos.

Aprovecha la mañana para disfrutar de un paseo, ya que el ambiente se volverá más inestable más tarde. Llevar un paraguas será una buena idea y un abrigo ligero podría ser útil para las temperaturas más frescas.

Ambiente nublado con lluvias y tregua en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente nublado con lluvias intensas y una temperatura mínima que se sitúa en 17 grados. A medida que avanza la mañana, aunque el cielo permanecerá cubierto, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 21 grados, con algunas ráfagas de viento del sureste que pueden llegar a los 7 km/h.

Sin embargo, a partir de la tarde, se espera una leve mejora en las condiciones, con la posibilidad de chubascos dispersos y una sensación térmica máxima de 22 grados. Se recomienda llevar paraguas por si las precipitaciones se mantienen, pero también aprovechar momentos de respiro en el cielo.

Granada: cielos nublados y posibles lluvias

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y temperaturas frescas alrededor de 14 grados. La sensación térmica puede descender hasta los 13 grados, dejando un ambiente algo frío en el aire. A medida que avanza el día, el tiempo cambiará, aumentando la probabilidad de lluvia durante la tarde-noche, con temperaturas que podrá alcanzar hasta los 23 grados.

Es recomendable llevar un paraguas si planeas salir más tarde, ya que el viento del norte soplará suavemente y con los cambios meteorológicos, es mejor estar preparado. Al atardecer, las nubes dominarán el cielo, así que disfruten de un café caliente para mantener el ánimo.

Almería: cielo despejado con posibilidad de lluvia

Las primeras horas traen un cielo despejado y frescura, con temperaturas que rondan los 18°C. A medida que avanzamos hacia la tarde, el ambiente se calienta, alcanzando picos de 25°C, mientras el viento sopla del este a 20 km/h con ráfagas que pueden intensificarse hasta 45 km/h.

Sin embargo, la tarde-noche podría traer algunas precipitaciones ligeras, con un 15% de probabilidad. Se recomienda aprovechar las horas más cálidas y estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.