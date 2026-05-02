Luna llena de las Flores mayo 2026: qué es, cuándo verla y por qué es una microluna este año

La luna llena de mayo siempre tiene algo especial. No es la más grande del año ni la más llamativa, pero hay un punto muy reconocible: llega justo cuando la primavera está en su mejor momento. Días largos, temperaturas suaves, y ese ambiente que invita a mirar al cielo sin prisa.

En 2026, además, viene con un pequeño matiz que la hace diferente. Será una microluna. Nada dramático, pero sí lo suficiente como para que merezca la pena entender qué está pasando ahí arriba.

Cuándo es la Luna de las Flores en 2026

Este año será el 31 de mayo, cuando la veremos muy iluminada. No hay una hora exacta, sino que la noche anterior y la posterior también la verás prácticamente llena. Si el cielo acompaña, tienes varias oportunidades.

En España, lo más interesante es fijarse en el momento en que sale por el horizonte. Suele ser al anochecer. Y ahí ocurre algo curioso: la Luna parece más grande y más dorada. No es que cambie realmente de tamaño, es un efecto visual, pero funciona.

Si te gusta observar el cielo sin complicarte demasiado, ese instante es el mejor.

Por qué se llama “Luna de las Flores”

El nombre no es un invento moderno ni una etiqueta bonita para redes sociales. Tiene historia. Muchas culturas, especialmente pueblos indígenas de Norteamérica, asignaban nombres a cada luna llena del año. Era una forma práctica de seguir el paso de las estaciones sin calendarios como los actuales.

Mayo coincidía con la época de mayor floración. Campos llenos, árboles en su punto, vida por todas partes. Así que el nombre salió casi solo: Luna de las Flores.

No es el único. En otras tradiciones también se la ha llamado Luna de la Siembra o Luna de la Leche. Pero el de las flores es el que más se ha popularizado, probablemente porque conecta muy bien con lo que vemos alrededor.

Qué significa que sea una microluna

La luna no es redonda del todo, es ligeramente ovalada. Eso significa que hay momentos en los que está más cerca y otros en los que se aleja.

Cuando está más cerca, hablamos de perigeo.

Cuando está más lejos, se llama apogeo.

Si una luna llena coincide con el perigeo, tenemos una superluna. Más grande, más brillante, más llamativa. Pero en mayo de 2026 ocurre lo contrario. La luna llena cae cerca del apogeo. Es decir, estará en uno de los puntos más alejados de la Tierra. Resultado: una microluna.

¿Se nota realmente la diferencia?

Sí… pero no tanto como a veces se dice. Una microluna puede verse aproximadamente un 10-14% más pequeña que una superluna y algo menos brillante. Sobre el papel parece bastante, pero en la práctica es difícil notarlo sin una comparación directa.

A simple vista, la mayoría de la gente no percibe el cambio de forma clara.

Lo que sí puede influir más en cómo la vemos es:

La altura sobre el horizonte

Las condiciones atmosféricas

La contaminación lumínica

Es decir, factores de aquí abajo más que de ahí arriba.

Un apunte si te gusta la fotografía

Las lunas llenas de primavera tienen un plus: el entorno. Puedes jugar con siluetas de árboles, edificios, montañas… incluso con flores en primer plano si encuentras un buen encuadre. Eso le da mucho más interés que una foto de la Luna “sin más”.

Y en el caso de una microluna, ese contexto cobra aún más importancia, porque el tamaño aparente es algo menor.

Qué tiene de especial esta luna frente a otras

A nivel astronómico, no es un evento raro ni excepcional. Las microlunas ocurren varias veces al año. Pero la combinación de factores hace que esta tenga su punto:

Es luna llena de primavera.

Coincide con el final de mayo.

Se produce cerca del apogeo.

No es un espectáculo extremo como un eclipse, pero tampoco es una noche cualquiera. A veces lo interesante está justo ahí, en los detalles pequeños.

Un momento que encaja con la estación

Hay algo que no es científico, pero sí bastante evidente: esta luna encaja con el momento del año. Final de mayo suele traer noches más templadas, más gente en la calle, más ganas de mirar al cielo. No hace frío, no hace calor. Se está bien.

Y eso cambia la forma en que vivimos este tipo de fenómenos. No es lo mismo ver una luna llena en enero, con abrigo y prisas, que hacerlo en primavera, con calma.

Microluna vs superluna: por qué nos llaman más las grandes

Es curioso. Las superlunas suelen acaparar titulares, mientras que las microlunas pasan más desapercibidas. Tiene lógica: lo grande, lo brillante, lo “extra” siempre llama más la atención.

Pero si lo piensas, la mayoría de lunas llenas que vemos a lo largo del año están más cerca del comportamiento de una microluna que de una superluna extrema.

Lecturas recomendadas

La luna desde la Tierra

La luna