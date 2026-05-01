Calendario astronómico mayo 2026: lunas llenas, lluvia de estrellas y planetas visibles este mes

Mayo suele ser uno de esos meses agradecidos para mirar al cielo. Temperaturas suaves, noches más largas de lo que parece y varios eventos interesantes que no requieren telescopios sofisticados. Si te gusta la astronomía, aunque sea de forma casual, este mayo de 2026 viene bastante bien servido.

Fases lunares

Las fases lunares marcan el ritmo del cielo nocturno. No solo son bonitas: también influyen mucho en lo que puedes observar.

Cuarto creciente: 24 de mayo.

Luna llena: 31 de mayo.

Cuarto menguante: 8 de mayo.

Luna nueva: 16 de mayo.

La Luna llena del 31 de mayo será la protagonista del cierre de mes. Tradicionalmente se conoce como la Luna de las flores, un nombre bastante poético que viene de culturas agrícolas del hemisferio norte.

Eso sí, tiene su cara menos amable: su brillo dificulta la observación de objetos débiles como galaxias o lluvias de estrellas.

Por eso, si quieres ver el cielo profundo o aprovechar eventos como meteoros, apunta mejor a los días cercanos a la Luna nueva del 16 de mayo. Ahí el cielo estará mucho más oscuro.

Lluvia de estrellas: Eta Acuáridas

El evento más esperado del mes llega bastante pronto.

Pico de actividad: noche del 5 al 6 de mayo

Actividad: desde finales de abril hasta el 21 de mayo

Tasa estimada: hasta 40 meteoros por hora en condiciones ideales

Las Eta Acuáridas están asociadas al famoso cometa Halley, lo cual siempre les da un punto especial. No son las más intensas del año, pero sí bastante elegantes: meteoros rápidos, brillantes y con trazos largos.

¿El mejor momento para verlas?

Madrugada. Siempre.

La mejor hora sería a partir del amanecer, de las 4 a.m. aproximadamente. Y aquí viene lo bueno: este año la Luna no molestará demasiado durante el pico. No está en fase llena, así que tendrás un cielo razonablemente oscuro.

Un consejo rápido: Nada de móviles. Dale 15-20 minutos a tus ojos para adaptarse a la oscuridad. Parece una tontería, pero cambia completamente la experiencia.

Planetas visibles en mayo de 2026

Mayo no es un mes espectacular en cuanto a planetas brillantes todos juntos, pero sí ofrece varias oportunidades interesantes si sabes cuándo mirar.

Mercurio

Difícil, como siempre. Aparece brevemente al amanecer durante la primera mitad del mes, muy bajo sobre el horizonte este. Si tienes un horizonte despejado (mar o campo abierto), puedes intentar localizarlo poco antes de que salga el Sol. No es el planeta más agradecido, pero cuando lo encuentras… engancha.

Venus

Sigue siendo uno de los objetos más llamativos del cielo. En mayo de 2026, Venus se observa al amanecer, brillando con mucha intensidad hacia el este. Es prácticamente imposible no verlo si miras en la dirección correcta.

No parpadea como las estrellas, y su brillo es muy blanco. Es el típico punto que hace dudar: “¿eso es una estrella o…?”

Marte

Más discreto. Durante este mes aparece en el cielo nocturno, pero con menos brillo que en otras épocas. Se ve como un punto rojizo, sin demasiada espectacularidad, aunque sigue siendo reconocible si sabes lo que buscas.

No es su mejor momento, pero ahí está.

Júpiter

Empieza a despedirse. A principios de mayo todavía es visible al atardecer, muy bajo en el horizonte oeste. Conforme pasan los días, se va perdiendo en el resplandor solar.

Si quieres verlo, no lo dejes para final de mes. Con unos prismáticos pequeños incluso puedes distinguir sus lunas principales como pequeños puntitos alineados. Eso siempre sorprende.

Saturno

Va ganando protagonismo. Durante mayo se observa mejor en la madrugada, saliendo por el este. Poco a poco irá adelantando su aparición en los meses siguientes.

No es tan brillante como Venus o Júpiter, pero tiene ese tono amarillento suave que lo delata. Con telescopio, claro, es otro mundo. Sus anillos siguen siendo uno de esos espectáculos que no decepcionan nunca.

Mejores días para observar el cielo profundo

Si lo tuyo no son solo planetas y quieres ir un poco más allá, cúmulos, nebulosas, galaxias, hay dos momentos clave:

Del 14 al 20 de mayo (alrededor de la Luna nueva).

Primeros días del mes antes de que la Luna crezca demasiado.

En esas noches el cielo está más oscuro, y eso marca una diferencia brutal.

Sin contaminación lumínica, incluso a simple vista puedes empezar a notar detalles en la Vía Láctea (aunque en mayo aún no está en su punto máximo).

Consejos prácticos para observar mejor

Nada complicado, pero sí importante.

Busca un lugar oscuro . Parece obvio, pero alejarse de la ciudad marca una diferencia enorme.

. Parece obvio, pero alejarse de la ciudad marca una diferencia enorme. Lleva ropa de abrigo. Incluso en mayo, de madrugada refresca.

Evita mirar el móvil constantemente. La adaptación a la oscuridad es clave.

La adaptación a la oscuridad es clave. Usa una app de cielo si estás empezando. Ayuda mucho a ubicarte.

Ten paciencia. El cielo no siempre “explota” en actividad inmediata.

Y algo más: no hace falta telescopio para disfrutar. A simple vista ya puedes ver muchísimo más de lo que parece.

Porque al final, muchas veces, lo mejor del cielo no es un evento concreto. Es ese momento en el que levantas la vista… y te quedas un rato más de lo pensado.

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