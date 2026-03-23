Conjunciones lunares abril 2026: cuándo ver la Luna junto a planetas y estrellas

A lo largo del mes de abril a punto de entrar, la luna se va a cruzar visualmente con varios planetas y algunas estrellas brillantes. Es lo que se conoce como conjunciones lunares. No significa que los astros estén realmente cerca entre sí en el espacio, pero desde la Tierra parece que casi se tocan. Y eso, visualmente, tiene bastante encanto.

Si eres seguidor de eventos celestres, mira el calendario astronómico abril 2026.

Qué es exactamente una conjunción lunar

La conjunción tiene lugar cuando dos objetos celestes tienen una misma posición en el cielo, o eso es lo que nos parece a nosotros. No están pegados de verdad, claro. Puede haber millones de kilómetros entre ellos.

Pero desde aquí abajo parece que sí.

Primeros días de abril: la Luna llena domina

El mes arranca con una Luna llena el 2 de abril, así que durante las primeras noches la protagonista absoluta es ella. Muy brillante. Esto tiene un pequeño “problema”: su luz dificulta ver otros objetos más débiles. Aun así, en los días posteriores, cuando empieza a menguar, ya se pueden apreciar mejor las conjunciones.

Es cuestión de esperar un poco.

3–5 de abril: encuentros con estrellas brillantes

Justo después de la Luna llena, entre el 3 y el 5 de abril, la Luna pasa cerca de algunas de las estrellas más visibles del cielo nocturno. No es un momento espectacular en plan “evento único”, pero sí bastante bonito si te gusta observar sin prisas.

Aquí la clave está en fijarse en el contraste: la Luna, grande y brillante, junto a puntos de luz aparentemente pequeños pero que en realidad son estrellas enormes a años luz de distancia.

6–8 de abril: la Luna se acerca a Marte

Entrando en la segunda semana del mes, llega una de las conjunciones más interesantes: la Luna junto a Marte. No será una alineación perfecta, pero sí lo bastante cercana como para verla a simple vista sin esfuerzo.

Marte suele tener un tono rojizo bastante reconocible, así que es fácil distinguirlo. Si miras al cielo y ves un punto con ese color, probablemente lo hayas encontrado.

Y justo al lado, la Luna en fase menguante.

9–11 de abril: turno de Saturno

Poco después, alrededor del 10 de abril, la Luna pasa cerca de Saturno. Aquí la cosa cambia un poco. Saturno no es tan brillante como Marte, así que puede costar un poco más localizarlo si no tienes el cielo completamente despejado.

12–14 de abril: Venus entra en escena

A mitad de mes llega uno de los momentos más llamativos: la conjunción de la Luna con Venus. Venus es muy brillante. Muchísimo. De hecho, después de la Luna, suele ser el objeto más brillante del cielo nocturno.

Así que cuando coinciden, el espectáculo está garantizado.

Lo normal es verlo al amanecer o al atardecer, dependiendo de su posición en ese momento.

17 de abril: Luna nueva y cielo oscuro

El 17 de abril llega la Luna nueva. Y con ella, oscuridad total. Aquí no hay conjunción visible como tal, porque la Luna no se ve. Pero precisamente por eso, el cielo está en su mejor momento para observar otros objetos.

Es una noche perfecta para buscar cosas menos evidentes. Por ejemplo, el cometa C/2025 R3 PANSTARRS, que podría dejarse ver en esas fechas si tienes un cielo limpio y algo de paciencia.

18–21 de abril: la Luna vuelve y se acerca a Júpiter

Después de la Luna nueva, el satélite empieza a aparecer otra vez, muy fino al principio. Y en esos primeros días de regreso, se acerca a Júpiter.

Esta es otra conjunción bastante interesante, porque Júpiter también destaca mucho en el cielo. No tanto como Venus, pero casi.

Ver una Luna delgada junto a un planeta brillante tiene algo especial. Es más sutil que la Luna llena, pero quizá por eso resulta más atractiva.

22–25 de abril: combinaciones cada vez más visibles

A medida que la Luna crece, las conjunciones se vuelven más fáciles de observar. Entre el 22 y el 25 de abril, vuelve a cruzarse visualmente con varios planetas y estrellas, formando composiciones bastante llamativas en el cielo del atardecer.

No hace falta saber exactamente qué estás viendo para disfrutarlo.

Relación con otros fenómenos del mes

Las conjunciones no ocurren aisladas. Forman parte de un conjunto más amplio de eventos astronómicos. Uno de los más comentados este mes es la alineación planetaria abril 2026, que puede coincidir en algunos momentos con la presencia de la Luna cerca de varios planetas.

Cuando pasa eso, el cielo gana todavía más interés. No es algo extremadamente raro, pero tampoco ocurre todos los meses con esta intensidad.

Consejos prácticos para no perderte ninguna conjunción

No hace falta equipo profesional, pero sí conviene tener en cuenta algunas cosas:

Mira hacia el horizonte en los momentos clave (atardecer o amanecer).

Evita zonas con mucha luz artificial.

Usa apps de astronomía si no sabes identificar planetas.

Ten paciencia (a veces hay nubes, claro).

Y sobre todo, no te obsesiones con verlo perfecto. A veces un vistazo rápido ya merece la pena.

Lecturas recomendadas

Observatorio astronómico de Madrid

La Luna, astro singular