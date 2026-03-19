Alineación planetaria abril 2026: cuándo ver el fenómeno y qué planetas participan

Antes de nada, conviene aclarar algo. Cuando hablamos de “alineación planetaria”, no significa que los planetas se coloquen en una línea perfecta como si alguien los hubiera ordenado con regla. La realidad es bastante más compleja. Los planetas giran en torno al Sol siguiendo planos ligeramente diferentes, de manera que lo que en realidad vemos desde aquí no es otra cosa que un efecto de perspectiva: los planetas parecen encontrarse más o menos a lo largo de la misma franja del cielo, muy cerca de la llamada eclíptica, que es el camino aparente que describe el Sol.

Aunque, en todo caso, el efecto visual puede ser muy espectacular.

¿Cuándo se podrá observar?

La alineación podrá verse durante varios días del mes de abril de 2026, pero el mejor momento para observarla será en la segunda o la tercera semana del mes; es decir, aproximadamente, entre los días 10 y 20 abril, con ligeras variaciones según la posición geográfica. El momento álgido del día será justo antes del amanecer.

Sí, toca madrugar. En esas horas, el cielo aún está oscuro pero empieza a clarear por el este, y es ahí donde aparecerán los planetas más brillantes formando una especie de fila inclinada.

También habrá oportunidades después del atardecer, aunque en este caso dependerá más de qué planetas logres ver desde tu horizonte. No todos estarán igualmente bien posicionados en ambos momentos del día.

Si tienes que elegir, el amanecer será la apuesta más segura.

¿Qué planetas participan?

En esta alineación no estarán todos los planetas del sistema solar, pero sí varios de los más visibles a simple vista. Los protagonistas serán:

Mercurio

Venus

Marte

Júpiter

Saturno

Cada uno tendrá su propio papel en el “espectáculo”. Venus, por ejemplo, será uno de los más fáciles de identificar. Muy brillante, casi imposible de confundir, suele parecer una estrella especialmente intensa. A veces incluso se ve antes de que el cielo esté completamente oscuro.

Júpiter también destacará bastante. No tanto como Venus, pero sí lo suficiente como para llamar la atención rápidamente. Marte, en cambio, será más discreto, con ese tono rojizo característico que lo delata si sabes qué buscar.

Saturno ya requiere un poco más de atención. No brilla tanto, y si hay contaminación lumínica puede costar localizarlo. Y luego está Mercurio, el más esquivo de todos. Siempre cerca del Sol desde nuestra perspectiva, aparece muy bajo en el horizonte y solo durante breves ventanas de tiempo.

Así que, en la práctica, aunque haya cinco planetas implicados, puede que a simple vista identifiques tres o cuatro con facilidad, y el resto ya dependerá de las condiciones y de tu paciencia.

Cómo ver la alineación sin complicarse

No hace falta equipo profesional. Con tus propios ojos ya puedes disfrutar bastante. Eso sí, hay algunos consejos que marcan la diferencia:

En primer lugar, busca un lugar con poca contaminación lumínica. Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor. Si estás en ciudad, intenta alejarte un poco o encontrar un punto elevado donde las luces molesten menos.

Segundo, asegúrate de tener un horizonte despejado, sobre todo hacia el este si vas a observar al amanecer. Los edificios, montañas o árboles pueden ocultar los planetas más bajos, como Mercurio.

Tercero, dale tiempo a tus ojos. No es llegar, mirar cinco segundos y ya. Quédate un rato, deja que tu vista se adapte a la oscuridad. Poco a poco empezarás a distinguir más detalles.

Unos prismáticos pueden ayudar bastante, sobre todo para localizar los planetas más débiles. Y si tienes un telescopio, mejor aún, aunque no es imprescindible.

Qué aspecto tendrá la alineación

Imagínate una línea diagonal en el cielo. No perfectamente recta, pero sí bastante clara. A lo largo de esa línea irán apareciendo los planetas, cada uno con su brillo y su posición.

No será algo espectacular tipo película de ciencia ficción. No esperes una fila perfectamente ordenada ni planetas enormes ocupando medio cielo. Es más sutil. Y precisamente por eso tiene su encanto.

Es el tipo de fenómeno que premia la observación tranquila. Te quedas mirando, comparas brillos, intentas identificar cada punto… y cuando lo consigues, hay una pequeña satisfacción difícil de explicar.

Además, si sabes qué estás viendo, la experiencia cambia mucho. No es lo mismo ver “unas luces” que reconocer que una de ellas es Júpiter, otro punto es Marte y más abajo está Mercurio.

¿Por qué ocurre esto?

Todo se reduce al movimiento de los planetas alrededor del Sol. Como la Tierra también está en movimiento, nuestra perspectiva cambia constantemente. Hay momentos en los que varios planetas coinciden en una misma zona del cielo, vistos desde aquí.

No es algo rarísimo, pero tampoco sucede todos los meses con varios planetas visibles al mismo tiempo y en condiciones relativamente favorables.

Además, cada planeta tiene su propio ritmo. Mercurio tarda unos 88 días en completar una órbita, mientras que Saturno necesita casi 30 años. Coordinar esas posiciones para que desde la Tierra parezcan alineados requiere cierta “casualidad cósmica”.

¿Se volverá a repetir pronto?

Sí… pero no exactamente igual. Las alineaciones planetarias ocurren con cierta frecuencia, pero cada una es distinta. Cambian los planetas visibles, la hora del día, la facilidad para observarlos, incluso la altura sobre el horizonte.

Algunas son más espectaculares que otras. La de abril de 2026 es interesante porque reúne varios planetas brillantes y relativamente fáciles de ver, lo que la hace accesible para el público general.

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