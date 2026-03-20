Mercurio en abril 2026: cuándo y cómo ver el planeta en el cielo

Si te interesa la observación del cielo, aunque sea de forma casual, este es un buen momento para intentar ver una de las grandes curiosidades de la astronomía. ¿Quieres ver al planeta mercurio?

¿Por qué Mercurio es tan difícil de ver?

Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Y eso lo complica todo. Desde la Tierra, nunca se aleja demasiado de nuestra estrella. Siempre aparece muy bajo en el horizonte, ya sea justo después del atardecer o antes del amanecer. Eso significa poco tiempo para verlo… y muchas veces, condiciones poco favorables.

A veces está ahí, pero el resplandor del cielo lo oculta. O el horizonte no está lo suficientemente despejado. O simplemente no sabemos exactamente dónde mirar. Por eso, cuando consigues verlo, tiene ese punto de “lo logré”.

Mercurio en abril 2026: fechas clave

La segunda mitad del mes de abril que pronto entrará, es el mejor momento que vas a tener para poder ver a Mercurio, o al menos intentarlo. ¿Cuál es el momento más interesante en la práctica? Cuando el planeta llega, como dicen los expertos, a su mayor elongación occidental. Es decir y para que lo entendamos todos, cuando su separación del sol es la máxima y eso es lo que hace posible que podamos llegar a verlo.

¿En qué fechas y en qué horarios podremos verlo? Se dice que el momento llegará en abril de este año 2026, el día 18. El mejor momento será un poco antes del amanecer. ¿El lugar? Mira hacia el este del horizonte.

No esperes verlo durante horas. Aquí hablamos de ventanas cortas, de unos 30 a 45 minutos como mucho antes de que el Sol empiece a iluminar demasiado el cielo.

¿Cuándo mirar exactamente?

Aquí no hay mucha flexibilidad. Si quieres ver Mercurio, tendrás que madrugar. Y bastante.

El mejor momento suele ser entre 45 y 20 minutos antes de la salida del Sol. Ahí es cuando el cielo todavía está lo suficientemente oscuro, pero Mercurio ya ha salido por el horizonte. Demasiado pronto… y aún no habrá aparecido.

Demasiado tarde… y la luz lo borrará. Es una ventana pequeña, sí. Pero totalmente viable si lo planificas un poco.

¿Dónde buscar en el cielo?

La clave está en el horizonte este. Nada de mirar hacia arriba ni perderse buscando constelaciones complicadas. Mercurio aparecerá bajo, muy bajo, justo donde empieza a clarear el cielo.

Un consejo práctico: busca un lugar con el horizonte despejado. Sin edificios, sin montañas, sin árboles altos. Playas, campos abiertos o zonas elevadas funcionan muy bien.

Y otra cosa importante: no esperes un objeto espectacular. Mercurio se ve como un punto brillante, discreto. No parpadea como las estrellas, pero tampoco deslumbra.

Elegir bien el lugar marca la diferencia

Aquí sí que merece la pena insistir. Para ver Mercurio, el lugar lo es casi todo. Puedes tener el día perfecto, la hora correcta… y no verlo simplemente porque algo tapa el horizonte.

Si estás en ciudad, intenta buscar zonas abiertas. Parques grandes, miradores, cualquier sitio donde puedas ver bien hacia el este.

Si puedes salir fuera, mejor todavía. Una pequeña escapada puede marcar la diferencia entre verlo… o no.

Qué esperar cuando lo encuentres

La primera vez que ves Mercurio suele ser curiosa. No es como Júpiter, que brilla con fuerza. Ni como Venus, que domina el cielo. Mercurio es más sutil. Un punto brillante, muy bajo y casi tímido.

Y aun así, hay algo especial en reconocerlo. Saber que estás viendo el planeta más cercano al Sol, orbitando a una velocidad increíble, y que rara vez se deja observar con facilidad.

Es de esas pequeñas victorias personales que solo entienden quienes miran al cielo.

Consejos para aumentar tus probabilidades

No hace falta complicarse mucho, pero sí conviene tener en cuenta algunos detalles:

Consulta la hora exacta del amanecer en tu zona.

Llega con tiempo, no justo en el último momento.

Evita zonas con niebla o humedad baja en el horizonte.

en el horizonte. Si tienes prismáticos, pueden ayudarte a localizarlo (aunque luego lo veas a simple vista).

Y sobre todo, paciencia. A veces aparece rápido, otras cuesta más.

Un planeta que no se deja ver fácilmente

Mercurio siempre ha tenido fama de esquivo. Y con razón. Durante siglos, fue difícil de observar con claridad. Incluso algunos astrónomos de la antigüedad apenas lograron estudiarlo bien por su cercanía al Sol.

Hoy lo tenemos más fácil, claro. Aplicaciones, mapas del cielo, previsiones… todo ayuda. Pero aún así sigue siendo un pequeño desafío. Y eso lo hace interesante.

Merece la pena intentarlo

Ver Mercurio en abril de 2026 no es algo espectacular en el sentido clásico. No es una lluvia de estrellas ni un eclipse. Es más discreto, pero tiene su encanto.

Te obliga a madrugar. A mirar con atención, a entender un poco mejor cómo se mueve el cielo. Y cuando por fin lo ves, ahí, bajo en el horizonte… sabes que ha valido la pena.

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