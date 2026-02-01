Descubrimiento único en la superficie de Mercurio: lo que ha encontrado la NASA puede cambiarlo todo

Lo que ha encontrado la NASA puede cambiarlo todo, un descubrimiento único en la superficie de Mercurio hace saltar todas las alarmas. Los planetas del sistema solar se han convertido en el importante descubrimiento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. El futuro pasa por descubrir lo que nos está esperando en estos días en los que cada detalle puede convertirse en un plus de buenas sensaciones.

La NASA puede cambiarlo todo, lo que han encontrado en este lugar del planeta puede ser esencial. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. La NASA explica en un reciente estudio: «Las líneas de pendiente son rasgos enigmáticos, brillantes y aparentemente jóvenes en Mercurio. Investigaciones anteriores plantearon la hipótesis de que la aparición de líneas podría estar vinculada a una pérdida volátil, análoga a los huecos, pero no se ha realizado ningún análisis sistemático. Aquí, utilizamos un enfoque impulsado por el aprendizaje profundo para mapear 402 líneas de pendiente en todo el planeta. Las líneas parecen presentar pendientes espectrales azules y tienden a originarse de huecos o características brillantes, «huecas» ubicadas en las paredes orientadas al ecuador de cráteres de impacto jóvenes que penetraron en llanuras volcánicas lisas, lo que implica que la actividad de las líneas podría ser impulsada por la pérdida de calor, la insolación y la desvolatilización de las fases subterráneas como el azufre. No observamos ninguna actividad de líneas geomórficas entre 2011 y 2015, lo que sugiere que la actividad ocurre en escalas de tiempo más de ~4 años o por debajo de la resolución espacial de MESSENGER. La actividad de Lineae como indicador geomórfico de la pérdida volátil reciente o en curso en Mercurio representa una hipótesis específica que puede ser examinada por ESA/JAXA BepiColombo».

Siguiendo con la misma explicación: «Nuestro detector identifica 925 líneas de pendiente (revisadas por expertos) entre 84°N y 40°S. Debido a la cobertura repetida de MDIS (Mercury Dual Imaging System10) en algunos lugares, estas detecciones incluyen duplicados; después de la desduplicación, quedan un total de 402 líneas de pendiente individuales únicas en todo Mercurio. Los dos grupos de líneas geográficas principales («puntos calientes») se encuentran en Budh Planitia y Sobkou Planitia (Fig. 2a). Otros puntos de acceso geográficos se encuentran en Lugus, Caloris, Sihtu, Mercair, Aparangi y Otaared Planitia, así como en las rupias de Santa María, Unity y Calypso. La mayor densidad espacial de líneas se observa en el cráter Degas. La gran mayoría de las líneas se han identificado en el hemisferio norte (~ 93%) (Fig. 2a). Observamos una relación distinta entre el número de líneas identificadas y la escala de píxeles de las imágenes MDIS NAC disponibles, donde las escalas de píxeles más pequeñas mejoran el número de detecciones de líneas, particularmente pronunciadas en Sobkou Planitia y en las rupias de unidad».