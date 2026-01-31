La NASA no da crédito: el agua de la Tierra pudo venir del espacio y eso reescribe la historia

El agua de la Tierra pudo venir del espacio y eso reescribe la historia, la NASA no da crédito con esta teoría. Uno de los elementos esenciales que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, es esta agua que, sin duda alguna, acabará generando más de una sorpresa inesperada. Es hora de conocer ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos dará alguna que otra sorpresa con este tipo de detalles que pueden convertirse en una historia que se reescribe.

No da crédito la NASA

El agua de la Tierra pudo llegar del espacio

La NASA ha dado algunos detalles que nos invitan a reescribir la historia, tal y como la conocemos.

Tal y como explica un reciente estudio de la NASA: «Un nuevo estudio de la NASA de sus suelos lunares Apolo aclara el registro de impactos de meteoritos de la Luna y el tiempo de entrega de agua. Estos hallazgos colocan límites superiores a la cantidad de agua que los meteoritos podrían haber suministrado más adelante en la historia de la Tierra. La investigación ha demostrado previamente que los meteoritos pueden haber sido una fuente significativa de agua de la Tierra, ya que bombardearon nuestro planeta al principio del desarrollo del sistema solar. En un artículo publicado el martes en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, investigadores dirigidos por Tony Gargano, becario postdoctoral del Centro Espacial Johnson de la NASA y del Instituto Lunar y Planetario (LPI), ambos en Houston, utilizaron un nuevo método para analizar los escombros polvorientos que cubren la superficie de la Luna llamado regolito. Aprendieron que incluso bajo suposiciones generosas, el suministro de meteoritos desde hace unos cuatro mil millones de años solo podría haber suministrado una pequeña fracción del agua de la Tierra. La Luna sirve como un antiguo archivo de la historia de impacto que el sistema Tierra-Luna ha experimentado durante miles de millones de años. Donde la corteza dinámica y el clima de la Tierra borran tales registros, las muestras lunares los conservan. Sin embargo, los registros no vienen sin desafío. Los métodos tradicionales de estudio del regolito se han basado en el análisis de elementos amantes del metal. Estos elementos pueden enturbiarse por impactos repetidos en la Luna, lo que dificulta el desenredado y la reconstrucción de lo que contenían los meteoroides originales».

Siguiendo con la misma explicación: «Introduzca isótopos triples de oxígeno, «huellas dactilares» de alta precisión que aprovechan el hecho de que el oxígeno, el elemento dominante por masa en las rocas, no se ve afectado por el impacto u otras fuerzas externas. Los isótopos ofrecen una comprensión más clara de la composición de los meteoritos que impactaron en el sistema Tierra-Luna. Las mediciones de isótopos de oxígeno revelaron que al menos ~1% por masa del regolito contenía material de meteoritos ricos en carbono que se vaporizaron parcialmente cuando golpearon la Luna. El uso de las propiedades conocidas de tales meteoritos permitió al equipo calcular la cantidad de agua que se habría llevado dentro. «El regolito lunar es uno de los raros lugares en los que todavía podemos interpretar un registro integrado en el tiempo de lo que estuvo golpeando el vecindario de la Tierra durante miles de millones de años», dijo Gargano. «La huella digital de isótopo de oxígeno nos permite extraer una señal de impacto de una mezcla que ha sido derretida, vaporizada y reelaborada innumerables veces». Los hallazgos tienen implicaciones para nuestra comprensión de las fuentes de agua en la Tierra y la Luna. Cuando se aumenta aproximadamente 20 veces para tener en cuenta la tasa sustancialmente mayor de impactos en la Tierra, el agua acumulada que se muestra en el modelo constituía solo un pequeño porcentaje del agua en los océanos de la Tierra. Eso hace que sea difícil conciliar la hipótesis de que la entrega tardía de meteoritos ricos en agua era la fuente dominante del agua de la Tierra. «Nuestros resultados no dicen que los meteoritos no hayan entregado agua», agregó el coautor Justin Simon, científico planetario de la División de Investigación y Ciencia de Exploración de Astromateriales de Johnson de la NASA. «Dicen que el historial a largo plazo de la Luna hace que sea muy difícil que la entrega tardía de meteoritos sea la fuente dominante de los océanos de la Tierra».