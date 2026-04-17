Eventos astronómicos de mayo 2026: calendario completo para ver el cielo

Mayo es uno de esos meses en los que el cielo empieza a ponerse interesante de verdad. Las noches son más suaves, se puede estar fuera sin pasar frío… y además coinciden varios eventos astronómicos que merece la pena tener controlados. No hace falta ser experto ni tener telescopio. Con saber qué días mirar y hacia dónde, ya tienes mucho ganado.

Si te apetece aprovechar el mes, aquí tienes un calendario bastante completo con lo más destacado de mayo de 2026.

Qué ver en el cielo durante mayo de 2026

Antes de entrar en fechas concretas, conviene hacerse una idea general. Durante este mes, podrás observar:

Fases de la Luna bastante marcadas.

Una lluvia de estrellas bastante conocida.

Planetas visibles a simple vista.

Alguna conjunción interesante.

Nada extremadamente raro, pero sí lo suficiente como para ir mirando el cielo con más frecuencia. Y eso ya cambia la experiencia.

1 de mayo: luna llena para empezar el mes

Mayo arranca con una luna llena. Es una de esas noches en las que no hace falta buscar demasiado: miras arriba y ahí está.

La luna llena siempre tiene algo especial. Vemos una iluminación especial en el cielo y un paisaje muy visual, aunque las estrellas más débiles quedan un poco ocultas. Un buen momento para un paseo en la noche.

Eso sí, si buscas ver muchas estrellas, tendrás que esperar a que la Luna pierda protagonismo.

5-6 de mayo: lluvia de estrellas Eta Acuáridas

El 5 y 6 del mes que viene, mayo de 2026, podemos disfrutar de un evento astronómico lleno de interés, la lluvia de meteoros Eta Acuáridas. No es la más intensa del año, pero sí bastante visible si sabes cuándo mirar.

Algunos consejos prácticos:

Mejor a partir de la madrugada.

Buscar cielos oscuros, lejos de la ciudad.

Mirar hacia el este.

Si tienes paciencia, puedes ver varias estrellas fugaces por hora. Y sí, muchas veces el plan perfecto es simplemente tumbarse y esperar.

8 de mayo: cuarto menguante

La Luna entra en fase de cuarto menguante. Esto tiene un efecto directo: el cielo se oscurece más por la noche. Y eso es buena noticia si quieres ver estrellas o incluso la Vía Láctea en zonas sin contaminación lumínica.

Además, esta fase es interesante para observar detalles lunares con prismáticos o telescopio. Las sombras en los cráteres se ven mejor.

No es el evento más llamativo, pero sí útil si te gusta observar con algo más de detalle.

15 de mayo: luna nueva, el mejor momento para observar el cielo

Si te interesa ver estrellas de verdad, apunta esta fecha. La luna nueva del 15 de mayo es el mejor momento del mes para observar el cielo profundo. Sin la luz de la Luna, el firmamento se vuelve mucho más oscuro.

Aquí es cuando puedes ver:

Más estrellas.

Constelaciones completas.

Incluso la Vía Láctea en zonas oscuras.

Es el momento ideal para escaparte a las afueras, llevar una manta y mirar el cielo sin prisa. Si alguna vez has pensado en hacerlo, este es el día.

22 de mayo: cuarto creciente

La Luna vuelve a ganar protagonismo con el cuarto creciente. A partir de aquí, irá iluminando cada vez más el cielo nocturno. No es lo mejor para observar estrellas débiles, pero sí para disfrutar de la propia Luna.

Además, es una buena fase para quienes tienen telescopio. La iluminación lateral permite ver bien los relieves. Un detalle curioso: muchas veces esta fase pasa desapercibida, pero es de las más interesantes para observar.

31 de mayo: luna llena y “Luna azul”

El mes termina con otro evento llamativo. El 31 de mayo vuelve la luna llena, y en este caso tiene un extra: es una Luna azul.

Esto ocurre cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes, algo que no pasa muy a menudo. No cambia el color ni el tamaño, pero sí tiene ese punto especial por su rareza.

Es un buen cierre para el mes.

Planetas visibles durante mayo de 2026

Además de la Luna y los meteoros, hay varios planetas que se dejan ver.

Durante mayo, podrás observar:

Venus al atardecer o amanecer, según la fase del mes.

Marte en ciertas noches, con su característico tono rojizo.

Saturno en la segunda mitad del mes.

No necesitas telescopio para verlos como puntos brillantes. Pero si tienes uno, la experiencia mejora bastante.

Consejos prácticos para observar el cielo en mayo

No hace falta complicarse, pero algunos detalles ayudan mucho.

Primero: evita la contaminación lumínica . Cuanto más oscuro el cielo, mejor.

. Cuanto más oscuro el cielo, mejor. Segundo: deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Tardan unos 15-20 minutos.

Tercero: usa aplicaciones de astronomía. Te ayudan a identificar estrellas y planetas.

Y por último: paciencia. No siempre verás algo espectacular en cinco minutos. A veces lo mejor es simplemente mirar sin prisa.

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