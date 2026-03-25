Alineación planetaria abril 2026: fecha, hora y cómo ver el fenómeno desde España

Hay noches en las que el cielo parece igual que siempre… y otras en las que pasa algo distinto. Abril de 2026 va a tener uno de esos momentos especiales: una alineación planetaria visible desde España que, sin necesidad de telescopios ni conocimientos avanzados, se podrá disfrutar simplemente mirando hacia arriba.

No llega sola, además. Disfruta estos próximos días del calendario astronómico abril 2026. De hecho, la propia alineación planetaria abril 2026 va a coincidir con otros espectáculos, como el cometa C/2025 R3 PANSTARRS.

Qué es una alineación planetaria

Cuando se habla de “alineación planetaria”, mucha gente imagina una fila perfecta de planetas en línea recta. Algo casi matemático. La realidad es menos exacta… pero igual de bonita.

Lo que ocurre es que varios planetas aparecen en la misma zona del cielo, siguiendo una especie de arco. No están realmente alineados en el espacio, pero desde nuestra perspectiva en la Tierra da esa sensación.

Todo tiene que ver con el plano del sistema solar, llamado eclíptica. Es por ahí por donde “circulan” los planetas en el cielo. Así que cuando coinciden varios visibles al mismo tiempo, parece que se han puesto de acuerdo para formar una especie de desfile celeste.

Qué planetas se podrán ver en abril de 2026

En esta ocasión, la alineación incluirá varios de los planetas más conocidos. Y lo mejor: algunos serán visibles a simple vista.

Entre los protagonistas estarán:

Mercurio, bastante bajo y algo más difícil de localizar.

Venus, brillante y fácil de reconocer.

Marte, con su tono rojizo característico.

Júpiter, uno de los más luminosos del cielo.

Saturno, algo más discreto, pero visible en buenas condiciones.

No todos tendrán la misma facilidad de observación. Venus y Júpiter suelen destacar enseguida. Mercurio, en cambio, exige un poco más de paciencia.

Fecha clave y mejores días para verla

No es un fenómeno de una sola noche. Eso hay que tenerlo claro. La alineación será visible durante varios días de abril de 2026, pero el momento más interesante se concentra en la primera mitad del mes, especialmente alrededor de la primera semana. Es ahí cuando los planetas coinciden mejor posicionados en el cielo.

Aun así, no hace falta obsesionarse con una fecha exacta. Durante varios amaneceres seguidos podrás ver prácticamente la misma configuración, con pequeños cambios.

La hora importa

La alineación será visible antes del amanecer, en el cielo del este. Eso significa madrugar. No hay atajos. El mejor momento suele ser entre una hora y media y 30 minutos antes de la salida del Sol. En ese intervalo el cielo aún está oscuro, pero los planetas ya han salido.

Si esperas demasiado, la luz del día los irá borrando poco a poco. Y si sales demasiado pronto, algunos todavía no habrán aparecido.

Desde España: dónde mirar exactamente

No necesitas mapas complicados, pero sí tener una idea básica. Mira hacia el este, que es por donde sale el Sol. Ahí aparecerán los planetas formando una especie de línea inclinada.

Algunos estarán más altos, otros casi pegados al horizonte. Por eso es tan importante tener una vista despejada. Si hay edificios o montañas delante, puedes perder los planetas más bajos, como Mercurio.

Un sitio abierto siempre ayuda: campo, playa, zonas elevadas…

¿Se puede ver sin telescopio?

Sí. Y esto es lo mejor. La mayoría de los planetas implicados en esta alineación son visibles a simple vista. De hecho, Venus y Júpiter destacan bastante incluso en cielos urbanos.

Ahora bien, si tienes prismáticos o un pequeño telescopio, la experiencia mejora:

Podrás distinguir mejor a Saturno.

Verás más claramente la posición de Mercurio.

Incluso podrías intuir algunos detalles en Júpiter o las fases de Venus.

Pero no es imprescindible. Ni mucho menos.

Trucos para no perdértela

A veces el problema no es el fenómeno… es cómo lo afrontas. Unos cuantos consejos sencillos pueden marcar la diferencia:

Consulta la hora exacta del amanecer en tu ciudad. Cada minuto cuenta.

Revisa el tiempo. Nubes bajas en el horizonte pueden arruinar la vista.

Evita luces fuertes antes de observar. Tus ojos necesitan adaptarse.

Llega con tiempo al lugar elegido. No improvises a última hora.

Y uno muy básico: si no lo ves el primer día, prueba al siguiente. La alineación dura varios días.

Qué esperar realmente

No es un espectáculo tipo eclipse total. Ni un cielo lleno de luces moviéndose, es algo más sutil.

Verás varios puntos brillantes distribuidos en el cielo, siguiendo una línea. Si sabes lo que estás mirando, resulta fascinante. Si no, puede pasar desapercibido.

Pero ahí está la diferencia. Entender lo que ves cambia completamente la experiencia.

Abril de 2026: un mes para mirar hacia arriba

Lo curioso es que esta alineación no es un evento aislado. Abril viene bastante cargado. Además de los planetas, hay otros fenómenos que merecen atención:

La lluvia de meteoros Líridas.

La máxima elongación de Mercurio.

Y ese cometa C/2025 R3 PANSTARRS que podría dejarse ver con algo de suerte.

No todos los meses juntan tantas cosas interesantes.

Y hay algo especial en reconocer planetas en el cielo. Saber que ese punto brillante no es una estrella, sino otro mundo. Que está ahí, en movimiento, formando parte de un sistema mucho más grande.

Lecturas recomendadas

Alineación de planetas

Observación de planetas en otras estrellas