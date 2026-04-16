Cuarto creciente de mayo 2026: cuándo ocurre y cómo afecta a la observación

Entre las fases lunares, el cuarto creciente es de mucho interés para los aficionados a mirar al cielo. Su visibilidad, contrastes, y un significado más allá de la estética para muchas culturas. Será en mayo de este año 2026.

¿Cuándo será el cuarto creciente durante el mes de mayo de 2026?

El cuarto creciente corresponde al día 23 de mayo del año 2026. A esa fecha, ya se habrán cumplido un poco más de dos cuartos de semana desde la Luna nueva y, a estas alturas, la Luna ya habrá mostrado la mitad de su disco iluminado.

Eso sí, como siempre pasa con las fases lunares, no es algo que “aparezca” de golpe en una noche. La Luna irá creciendo día a día, así que en las jornadas cercanas (22 y 24 de mayo) también la verás muy similar.

Qué significa realmente “cuarto creciente”

El nombre puede confundir. No significa que veamos “un cuarto” de la Luna, sino que está en el primer cuarto de su ciclo completo (que dura unos 29,5 días).

En esta fase:

La mitad derecha de la Luna está iluminada (desde el hemisferio norte).

Sale aproximadamente al mediodía.

Se observa mejor por la tarde y primeras horas de la noche.

Se pone cerca de la medianoche.

Es, de hecho, una de las fases más cómodas para observarla sin tener que trasnochar.

Por qué es una fase tan interesante para observar

El cuarto creciente no es tan espectacular a simple vista como la Luna llena, pero para observar detalles… es mucho mejor.

La clave está en el terminador, que es la línea que separa la zona iluminada de la zona en sombra. En esta fase, esa línea cruza la Luna creando sombras largas en cráteres, montañas y valles.

¿Resultado? Relieve, mucho relieve.

En Luna llena, la luz llega de frente y “aplasta” los detalles. En cuarto creciente, en cambio, todo tiene volumen. Es cuando realmente se aprecia la topografía lunar.

Qué puedes ver sin telescopio

A simple vista ya se disfruta bastante:

La forma semicircular tan característica.

tan característica. Las manchas oscuras (los llamados “mares lunares”).

Un contraste claro entre zonas claras y oscuras.

No necesitas nada más. Si tienes un cielo medianamente despejado, ya merece la pena asomarse.

Observación con prismáticos

Con unos prismáticos normales (8×40, por ejemplo) la cosa cambia bastante:

Empiezas a distinguir mejor los mares lunares.

Se intuyen algunos cráteres grandes.

La zona del terminador se vuelve mucho más interesante.

Qué ver con telescopio en cuarto creciente

Aquí es donde el cuarto creciente brilla de verdad. Si tienes un telescopio, aunque sea básico, puedes fijarte en zonas muy concretas:

Cráteres como Copérnico o Tycho, con bordes bien definidos.

Montes Apeninos, una cadena montañosa impresionante.

Mare Imbrium, una de las llanuras más grandes.

Detalles en sombra que cambian noche a noche.

Y esto es importante: la Luna no se ve igual cada día. Aunque parezca la misma fase, el ángulo de la luz cambia lo suficiente como para que el paisaje se transforme ligeramente.

Mejor hora para observarla

Durante el cuarto creciente de mayo de 2026, lo ideal será observar la Luna:

Al atardecer

Justo después de la puesta de Sol

Hasta primeras horas de la noche

En ese tramo:

Está alta en el cielo

La atmósfera molesta menos

La visibilidad es más estable

Además, no necesitas madrugar ni quedarte hasta tarde. Es bastante agradecida en ese sentido.

¿Se ve igual desde todos los lugares?

No exactamente. Desde España (y en general desde el hemisferio norte), verás la mitad derecha iluminada. En el hemisferio sur, en cambio, es al revés.

También influyen factores como la contaminación lumínica, las condiciones meteorológicas y la altura sobre el horizonte.

Pero la fase en sí, como tal, ocurre al mismo tiempo para todo el planeta.

Consejos rápidos para observar mejor

Busca un lugar con el cielo lo más despejado posible.

Evita luces directas cercanas.

Deja que tus ojos se adapten un poco a la oscuridad.

un poco a la oscuridad. Si usas telescopio, empieza con aumentos bajos.

Ten paciencia (la atmósfera a veces distorsiona la imagen).

Y un detalle curioso: la Luna se ve mejor cuando no está demasiado baja en el horizonte. Si la ves muy “pegada” al suelo, la imagen suele ser peor.

¿Se puede fotografiar?

Sí, y además es una de las mejores fases para hacerlo. Con un móvil ya puedes conseguir algo decente si:

Usas zoom (con cuidado).

Apoyas el teléfono en algo estable.

Disparas varias fotos.

Con cámara o telescopio, el resultado mejora muchísimo. Las sombras del terminador hacen que las fotos tengan más profundidad y detalle.

Conclusión

La Luna no cambia realmente de forma. Lo que vemos es la parte iluminada por el Sol desde nuestra perspectiva en la Tierra. A medida que la Luna orbita nuestro planeta, la iluminación cambia y aparecen las distintas fases:

Lecturas recomendadas

Cambios de tiempo y fases lunares

La luna