Agenda Astronómica 2026: eclipses, conjunciones y eventos celestes para todo el año

Si te gusta mirar al cielo, marcar fechas importantes o simplemente flipar con lo que ocurre ahí arriba mientras seguimos con nuestra vida cotidiana, 2026 viene cargado de eventos para no perder de vista las estrellas. Va a ser un año intenso, lleno de eclipses históricos, encuentros entre planetas, lluvias de meteoros y momentos perfectos para sacar prismáticos, telescopio… o simplemente tumbarse y mirar.

Esta agenda astronómica recorre mes a mes los eventos celestes más importantes de 2026, pensada tanto para curiosos como para aficionados que ya tienen el cielo bastante controlado.

Enero y febrero: el año arranca fuerte

El inicio de 2026 no se anda con rodeos. Enero sirve como calentamiento, pero febrero pisa el acelerador y se convierte en uno de los meses más interesantes del primer tramo del año.

Para no perder detalle, conviene empezar con una panorámica general de lo que trae el mes, como se recoge en Eventos astronómicos febrero 2026

, donde se repasan las principales fases lunares, movimientos planetarios y citas clave para mirar al cielo.

Uno de los momentos más llamativos llega con la Lluvia de meteoros Alfa Centáuridas febrero 2026. No es la más famosa del calendario, pero tiene su encanto: meteoros rápidos, brillantes y visibles desde zonas oscuras, especialmente en las horas previas al amanecer. No hace falta equipo especial, solo paciencia y un poco de suerte.

Febrero también regala una escena preciosa al atardecer con la Conjunción de Venus y Mercurio febrero 2026. Ver a estos dos planetas tan cerca en el cielo es uno de esos momentos sencillos pero muy fotogénicos que hacen que la astronomía enganche incluso a quien no la sigue habitualmente.

A todo esto se suma la Luna llena de febrero, conocida como la Luna de Nieve, que ilumina las noches invernales y marca uno de los puntos visuales más potentes del inicio de año.

Marzo, abril y mayo: eclipses y cielos en transición

Marzo llega con uno de los grandes protagonistas de 2026: un eclipse total de Luna. Durante varias horas, nuestro satélite se teñirá de tonos rojizos y anaranjados, creando la famosa “Luna de Sangre”. Es un evento fácil de observar, sin riesgos y perfecto para quienes se inician en la observación astronómica.

Además, marzo trae el equinoccio de primavera, ese momento en el que el día y la noche duran prácticamente lo mismo. A partir de ahí, las tardes se alargan y el cielo empieza a cambiar de escenario poco a poco.

Abril mantiene el ritmo con la llegada de las Líridas, una lluvia de estrellas clásica que suele dejar destellos brillantes y trazos largos. Mayo, por su parte, guarda una curiosidad poco habitual: una segunda Luna llena en el mismo mes, lo que se conoce popularmente como Luna Azul. No cambia su color, pero sí añade un toque especial al calendario.

Junio y julio: planetas en primer plano

La llegada del verano astronómico va acompañada de la llegada de uno de los meses propicios para observar su particular y bello espectáculo de los encuentros planetarios. Venus, Júpiter y otros planetas brillantes empiezan a dominar progresivamente el cielo del amanecer o del atardecer, regalando composición alineadas que son muy atractivas desde las ciudades con contaminación lumínica.

Julio es un mes donde caben menos grandes eventos, pero está muy bien para observar la Vía Láctea en su máximo esplendor desde zonas apartadas de las luces urbanas. Es la época del año donde uno puede observar que la Vía Láctea parece ser más profunda y llena de matices.

Agosto: el muy gran mes de 2026

Agosto es el mes que se lleva todos los focos y no sin razón, ya que el 12 de agosto se produce uno de los eventos astronómicos más importantes de las últimas décadas, un eclipse solar total visible desde algunas zonas de Europa, incluida España.

Durante unos minutos el día será noche, la temperatura bajará y el cielo nos ofrecerá una imagen difícil de olvidar. Será un evento muy muy importante y muy muy esperado, tanto por los astrónomos como por el público general.

Por si fuera poco, pocos días después llega un eclipse parcial de Luna, que añade aún más interés al mes. Y, como guinda, las Perseidas vuelven a cruzar el cielo nocturno con su habitual espectáculo de estrellas fugaces, convirtiendo agosto en un auténtico festival celeste.

Septiembre y octubre: el cielo se reorganiza

Con la llegada del otoño, septiembre trae oposiciones de planetas exteriores como Neptuno, lo que significa que se pueden observar durante toda la noche con mejores condiciones.

Octubre aporta lluvias de meteoros como las Dracónidas y las Oriónidas, menos intensas que las Perseidas, pero capaces de sorprender con picos inesperados y trayectorias muy vistosas.

Noviembre y diciembre: el cierre perfecto

El tramo final del año no baja el nivel. Noviembre llega con las Leónidas, famosas por su velocidad, mientras que diciembre se despide con varias lluvias menores y cielos largos y oscuros, ideales para la observación profunda.

