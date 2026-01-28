Eclipse solar del 17 de febrero de 2026: guía para entender el fenómeno y cómo seguirlo

Hay fechas que pasan sin pena ni gloria… y luego están esas otras que, aunque no las marques en rojo en el calendario, tienen algo especial. El 17 de febrero de 2026 es uno de ellos, ya que según el futuro que se dibuja para ese día en el que se produce un eclipse solar anular, uno de esos fenómenos poco frecuentes, que hace que los interpongamos en el ritmo del universo, que no necesariamente se encuentra calado en nuestras prisas.

No será el eclipse más “cómodo” de ver desde casa, en eso no hay duda. Pero aun así merece la pena saber qué es lo que ocurre, qué lo hace especial y cómo se puede seguir; aunque sea de manera muy distante.

¿Qué tipo de eclipse es, y por qué lo llaman «anillo de fuego»?

Vamos a lo básico y sin complicaciones. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se coloca justo entre la Tierra y el Sol. Hasta ahí todo claro. Pero no todos los eclipses solares son iguales. En este caso se trata de un eclipse solar anular. ¿Y eso qué significa? Pues significa que la Luna no llega a cubrir por completo al Sol.

La explicación es sencilla: ya que la Luna estará ese día un poco más distante de la Tierra que de costumbre. Por lo tanto la vemos ligeramente más pequeña en los cielos. El resultado es espectacular: el Sol no desaparece del todo y queda visible un anillo brillante que rodea a la Luna; es el famoso anillo de fuego.

¿Cuándo ocurre exactamente?

El eclipse tiene lugar el martes 17 de febrero de 2026. Los tiempos aproximados, tomando como referencia el horario GMT, son los siguientes:

Inicio del eclipse: alrededor de 09:56 GMT

Momento máximo (fase anular): sobre las 12:11–12:12 GMT

Final del fenómeno: hacia las 14:27 GMT

Son horarios orientativos, pero sirven para situarse y seguir el evento en directo si decides hacerlo online o a través de aplicaciones astronómicas.

¿Desde dónde se podrá ver?

Aquí viene la parte menos agradecida para la mayoría: la fase anular solo será visible desde una franja muy concreta del planeta, básicamente la Antártida y zonas oceánicas cercanas.

Eso significa que el famoso anillo de fuego será un espectáculo reservado casi en exclusiva a científicos, investigadores y equipos que trabajen en estaciones antárticas como Mirny o Concordia.

Ahora bien, no todo está perdido.

Eclipse parcial

El eclipse sí se verá de forma parcial en algunas regiones más accesibles:

Sur de Sudamérica , especialmente el extremo sur de Argentina y Chile.

, especialmente el extremo sur de Argentina y Chile. Sur de África , incluyendo zonas de Sudáfrica, Mozambique y Madagascar.

, incluyendo zonas de Sudáfrica, Mozambique y Madagascar. Algunas áreas del océano en el hemisferio sur.

En Europa, España incluida, no será visible. Ni siquiera de manera parcial. Pero hoy en día eso ya no es un gran problema.

¿Cómo seguir el eclipse si no puedes verlo en directo?

Aquí es donde entra en juego la tecnología, y menos mal.

Plataformas especializadas como Time and Date, Star Walk, The Sky Live o Stellarium suelen ofrecer:

Mapas interactivos del eclipse

Simulaciones en tiempo real

Transmisiones en directo desde los puntos de observación

Seguir un eclipse desde el sofá, con una buena retransmisión y algo de contexto, no es mala experiencia. No sustituye verlo con tus propios ojos, claro, pero se acerca bastante.

Seguridad ante todo

Aunque solo vayas a ver un eclipse parcial o una retransmisión, conviene dejar esto muy claro: nunca mires directamente al Sol sin protección adecuada.

Ni durante un eclipse, ni “solo un segundo”, ni con gafas de sol normales. El daño en la vista puede ser permanente.

Formas seguras de observar un eclipse:

Gafas de eclipse certificadas (ISO 12312-2)

Filtros solares específicos para telescopios o prismáticos

para telescopios o prismáticos Proyección indirecta, como una cámara estenopeica o proyectar la imagen del Sol sobre una superficie

Si no tienes el material adecuado, mejor no improvisar. En este caso, ver el eclipse online es infinitamente más seguro.

Apps útiles para no perderte nada

Si te gusta la astronomía, aunque sea de forma casual, estas herramientas son bastante recomendables:

Star Walk : ideal para entender qué ocurre en el cielo en tiempo real.

: ideal para entender qué ocurre en el cielo en tiempo real. Stellarium : más completa y muy visual, perfecta para simular eclipses.

: más completa y muy visual, perfecta para simular eclipses. Eclipse Guide: centrada en eclipses, con mapas, horarios y explicaciones claras.

Además de información, estas apps ayudan a poner en contexto el fenómeno y a entender por qué ocurre justo ese día y no otro.

Más allá del fenómeno: por qué siguen fascinándonos los eclipses

Aunque este eclipse no sea visible desde medio mundo, sigue teniendo algo especial. Los eclipses nos obligan a parar un momento y mirar hacia arriba. Nos recuerdan que vivimos en un sistema perfectamente engranado, donde la Luna, la Tierra y el Sol se alinean con una precisión casi absurda.

Ese instante en el que la Luna “muerde” al Sol y deja un aro de luz flotando en el cielo no dura mucho. Y quizá por eso impacta tanto. Porque pasa rápido, porque no se repite igual y porque, cuando ocurre, te hace sentir pequeño… pero conectado.

